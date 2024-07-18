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情侶沙灘「肉身交疊」活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

一對情侶公然在海灘活春宮，引發周邊遊客不滿。（示意圖，unsplash）

▲一對情侶公然在海灘活春宮，引發周邊遊客不滿。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

美國一對情侶在海灘上熱情擁吻，一名少年看不慣兩人當眾水乳交纏上演活春宮，上前在男子身上直接倒水「降溫」，挑釁動作讓男子怒火中燒，起身就要攻擊少年，附近的遊客見狀趕緊上前圍住，並義憤填膺譴責這對情侶過火的行為。

根據《每日郵報》報導，近日一段影片在網路上爆紅，美國一對情侶在眾目睽睽之下，旁若無人地躺在沙灘上熱吻，引發附近遊客反感，其中一名身著黑色T恤的少年目睹後忍無可忍，直接對兩人澆了一瓶水，試圖制止他們的行為。

情侶沙灘公然上演活春宮　少年怒倒水「滅火」爆衝突

▲一名少年看不慣情侶公然在海灘親熱，上前直接從他們上方倒了一瓶水。（翻攝每日郵報）

男子被潑濕後怒不可遏，揚起頭警告少年，若再潑水，「我揍得你滿地找牙。」一旁的女遊客看不下去，出言制止，「你們這樣不對，這裡是公共場合，還有小孩在旁邊！」但男子置若罔聞，又低下頭繼續親吻女伴。少年只好將寶特瓶扔向他們，被打中的男子勃然大怒，站起身來就要動手打少年，周圍的遊客見狀趕緊上前圍住男子，並喝斥要他「快滾！」

女伴連忙起身試圖勸架，避免肢體衝突升級，其餘遊客則忿忿不平地對這對情侶厲聲斥責，「你們到底在幹嘛？這裡還有孩子！」甚至有人朝他們吼叫，「要做就去洗手間，你有夠奇怪，背著妻子在這裡偷吃」，女伴聽聞趕緊出聲駁斥，「我們沒有偷吃。」

影片在網上傳開後掀起熱烈討論，不少民眾讚揚少年作為極具膽識，「這個青少年做了正確的事，他才是我眼中的成年人」「潑水的孩子幹得好！」部分網友則不滿情侶活春宮舉措，「就不能開個房間嗎？他們一點都不尊重其他在海灘上的人」。


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