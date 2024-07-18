川普要收保護費！　口譯哥揭「台美兩大問題」：只有民進黨能處理

▲ 美國前總統川普現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前談及台灣議題，認為台灣拿走美國晶片業務，若要美國提供保護，台灣就應該付出保護費。對此，民進黨台北市議員「口譯哥」趙怡翔昨（17日）認為，川普政治信仰從未改變，兩個核心議題就是「貿易保護主義」與「外交孤立主義」，所以台灣必須及早因應，接下來川普可能當選的「貿易」與「國防」問題，而現階段也只有民進黨能處理這些事。

趙怡翔於節目《94要客訴》表示，川普確實有滿高可能性當選，他歸類三個原因，第一「民調」，目前6個搖擺州多數傾向川普，民調領先。第二「募款」，川普自從上季，募款金額已經超過拜登，募款能力高代表選舉將占有優勢。第三「辯論表現」，辯論結束後，就連民主黨領袖都希望自家的拜登能退選。現在趨勢就是川普極有可能成為下任美國總統。

趙怡翔透露，過去他擔任「駐美政治組長」任期與川普總統時間幾乎重疊，所以依照他的了解，川普政治信仰從未改變，有兩個核心議題，第一部分是「貿易保護主義」，川普獨厚美國產業、更要美國產業握有優勢，川普不管自由貿易，只要消費者能購買美國製造，所以川普過去貿易手段完全不手軟，才敢課徵中國大陸60%關稅。

第二部分是「外交孤立主義」，趙怡翔認為，川普不願美國涉入其他國家的戰爭當中，更曾說過自己任期是美國近代，唯一沒有開啟新戰爭的總統，川普的思維就是拚死拚活都不讓美國軍人被迫幫助其他國家打仗。川普說的話聽起來很瘋狂，但照美國人的立場看，這是非常合理的思維，如果換作台灣人要犧牲去援助其他國家，會願意嗎？

那台灣該如何因應川普？趙怡翔指出，台灣必須及早準備，不能用一般外交方式來因應，而是整體政府，橫跨貿易、產業、安全等各方面建立關係的過程，他說，未來貿易層面，台灣也將遭受到關稅打壓，產業更要在中美兩國市場做出區別、選擇，而台商外擴，也須優先思考美國的產業基地。

至於軍事國防層面，趙怡翔強調，台灣目前最優先事項，是必須證明給川普看，台灣有辦法贏得台海戰爭，因為川普始終不認為中國攻台，美國能協助什麼，現在台灣就得讓川普有信心支持台灣。

趙怡翔總結，現階段只有民進黨政府能處理這些事，事實也是如此，因為，軍事國防層面，只有民進黨執政真正有意識去投資，國防預算從3千億增加到6千億，投資更多新式武器，這些都是證明給川普看，台灣對國防有信心，而貿易層面，過去國民黨執政依靠中國，但民進黨則認為開拓國際，重點就是，民進黨必須積極應對未來川普當選的可能。

另外，趙怡翔也提到，川普其實很不滿一件事情，就是郭台銘過去承諾千億美元投資，最終卻泡湯收場，川普認為自己被欺騙了，他很擔心，川普對台灣的反感就是來自這裡。

▼ 民進黨台北市議員趙怡翔。（圖／記者黃克翔攝）