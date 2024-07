川普遭槍擊！女收銀員臉書評論「1句話」遭公司開除

▲女子在臉書評論川普槍擊事件之後,工作沒了。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前總統川普7月出席造勢活動遭人槍擊濺血,一間商店的女收銀人員透過社群媒體發布評論稱,可惜槍手射擊技術不夠好。沒想到有人在她上班時前來質問,整個過程全被拍攝下來在網路上流傳,如今商家證實已開除這名女子。

Newsweek、News.com.au報導,事發於家得寶(Home Depot)在紐約北部的分店,這名女收銀員萍克妮(Pinckney)當時正在上班,領著每小時15.5美元(約新台幣505元)的薪水,但卻突然遇到一名客人來對質,她也當場承認她就是寫下評論的人。

Hi @HomeDepot! Are you aware that you employ people who call for political vioIence and the ass*ss*nat*on of Presidents? Any comment? pic.twitter.com/L683dTcddB