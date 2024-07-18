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川普遭槍擊！女收銀員臉書評論「1句話」遭公司開除

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲女子在臉書評論川普槍擊事件之後，工作沒了。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普7月出席造勢活動遭人槍擊濺血，一間商店的女收銀人員透過社群媒體發布評論稱，可惜槍手射擊技術不夠好。沒想到有人在她上班時前來質問，整個過程全被拍攝下來在網路上流傳，如今商家證實已開除這名女子。

Newsweek、News.com.au報導，事發於家得寶（Home Depot）在紐約北部的分店，這名女收銀員萍克妮（Pinckney）當時正在上班，領著每小時15.5美元（約新台幣505元）的薪水，但卻突然遇到一名客人來對質，她也當場承認她就是寫下評論的人。

對方立刻接著提到「妳認為那名槍手應該射得更準一點嗎」、「這是妳在臉書上的發文嗎」，但萍克妮一律答覆她正在上班。接著此人又說，他身為一名退役軍人，對她的行為感到厭惡，「妳又為這個國家做了什麼？抱歉這真的太荒謬，我要讓妳出名」。整個對質過程都被拍攝下來，並在網路上傳開。

事後，家得寶透過社群平台X官方帳號表示，此人的言論並不代表公司或公司價值觀，已確認影片中的女子已經不在公司上班。公司發言人事後證實，萍克妮遭到開除。

消息傳出後引發部分爭論，有部分網友認為，女收銀員被開除有些過頭，「我不原諒也不同意她的發文，但她只是個收銀員」、「追究新聞播報人員或是政治人物關於這類的評論算是公平合理，但不是在收銀櫃檯工作的老太太」。不過也有人表態支持開除女子。

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