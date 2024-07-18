7人消費近5千元餐點不付錢！女店員追出被扔進湖　警要抓人了

▲整群人點餐但不付錢就離開，女店員追出去，卻被扔進水裡。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密蘇里州一行7人在餐廳消費約150美元（約4888元），在沒付錢的狀態下閃人，女店員見狀追出去，卻整個人被對方扔進湖中。女店員事後嚇得在水中爆哭，如今當地警方公布畫面尋人，要以襲擊罪展開調查。

美媒WAFB Channel 9報導，事發於密蘇里州奧沙克湖畔的Fish and Company餐廳，當時女店員特爾斯（Liahna Bertels）上的是晚班，這群人從碼頭散步進入餐廳點餐，購買食物和飲料，但其中一名女客人不願出示身分證件，特爾斯拒絕提供酒水，讓現場氣氛變得緊張。

在此同時，當晚廚房忙得不可開交，這群人等到一半決定離開餐廳返回停靠碼頭的船上，特爾斯立刻提出把餐點打包外帶的方法，接著追出去要求對方支付150美元的費用。

然而當她跑到碼頭邊時，對方早已準備開船，其中一人還抓住她的手腕，把她扔進湖中，「當我落水的時候，他們大笑歡呼……我在水裡嚎啕大哭，不知道該怎麼辦」，直到約莫10分鐘後她才自行上岸。

針對這起事件，康登郡（Camden County）警方公布畫面尋人，認定這群人來自其他州，要以襲擊罪展開調查。餐廳總經理Sean Dolven指出，已對員工未來處理類似狀況的方法做出調整，確保員工安全，「如果你要去追別人，讓別人知道，讓別人跟你一起去，這樣就有人能看到發生什麼事」。