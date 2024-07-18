黃子佼突改口不認罪！律師喊太冒險「最慘下場曝」：在搞什麼？

▲藝人黃子佼涉及《兒少條例》。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

藝人黃子佼因上網購買少女不雅片，被依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，本月15日北院首開庭，黃子佼改口不認罪，轉而主張檢方起訴證據不足以證明犯罪，訴訟策略大轉彎，律師林智群表示，先認罪，再改口不認罪是最冒險的事，不是大好就是大壞，如果審理後還是有罪，一定是重判。

「不知道黃子佼在搞什麼？」林智群律師在臉書發文，刑案當事人來找律師，律師的首要工作就是了解案情真相，接著就會提出一個重要問題，是否認罪。對於罪證確鑿的案件，認罪等同於停損，也讓地檢署和法院更易處理，一般來說會獲得較輕的判決。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果覺得自己是清白，可以堅持無罪，拚到底，不過林智群律師提醒，「結果就是大好大壞」，大好就是判無罪、不起訴；大壞就是地檢署調查後還是起訴，法院調查後還是認定有罪，由於已經投入大量時間審理，法院不太可能輕判，一定比「一開始就認罪」的情況來得重。

林智群律師指出，一般人通常不會在訴訟裡改變態度，「因為風險很大」，第一種情況是，先不認罪，起訴後改口承認犯罪、到二審改口承認犯罪，「這種算是打到一半投降」，法院下手不會太重。

第二種是先認罪，再改口不認罪，「這個就是最冒險的行為」，林智群律師表示，因為在前期認罪的過程中，被告一定講了很多承認犯罪的話，都記在筆錄上，一旦改口，「檢察官、法官一定拿你前面講的話質問你」，若最後證據不足，有可能獲得清白，「如果審理後還是有罪，一定是重判」。

他感嘆，「這種情況就是『大好大壞』終極版本，黃子佼選了這條路，想必他應該已經考慮清楚了」。