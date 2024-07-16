黃子佼改口不認罪！「新霸道律師」起底...酒醉重摔友遭求償百萬

記者黃宥寧／台北報導

藝人黃子佼因上網購買少女不雅片，被依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，本月15日北院首開庭，黃換新律師蕭棋云上陣，其態度不友善，還叫記者「走開」，而訴訟策略更大轉彎改口不認罪。綽號「阿熊律師」蕭棋云來歷不凡，曾是國民黨考紀委員，但因酒醉打傷友人被判處3月有期徒刑，更遭求償103萬417元。

2022年7月22日晚間，綽號「阿熊律師」的蕭棋云與周姓友人等到北市某餐廳用餐，蕭酒後與主廚起爭執，經周姓友人勸離到店外，蕭仍想衝入店內與該名主廚理論，周擔心擴大而欲阻止蕭進入店內，雙方拉扯間，蕭先以右手推周，周以雙手抱住蕭時掙脫，致周重心不穩跌倒在地，因而受有右膝挫傷併前十字韌帶斷裂及內側半月軟骨破裂等普通傷害。

法院審理時，蕭否認犯行稱，當天因主廚喝醉酒用髒話罵他，他倒一杯酒對主廚說「喝了就算了」，但主廚仍持續謾罵，雙方才爆發口角；蕭又說，是周多次攔阻，他沒傷害朋友意思，是因為周又抱住他，才會在掙扎時重心不穩跌倒，更強調「我是一個走在前面又被限制行動的人，周要控制我的行動，就要注意自身重心，更何況他當天是因為階梯差才受傷」。

▲藝人黃子佼赴北院開庭，更換新律師蕭棋云（紅圈）上陣。（圖／記者李毓康攝）

蕭的辯護律師說，以當時影片來看，蕭推的方向是朝餐廳內部，周是數秒後才朝餐廳外面跌坐在地，施力方向不同，可知這兩部分沒有關係，就算跌倒在地，跟蕭行為有關，但過失傷害還要確認行為人沒有盡到注意義務，故認蕭的行為與傷勢欠缺相當因果關係，再從監視器錄影畫面來看，是周不斷對蕭限制行動自由，所以蕭所為應該是正當防衛。

法官經查，認蕭案發當時先在餐停內與主廚起爭執、在店內不斷咆哮，踢店內餐椅，於餐廳外更踹倒門口機車，再衝進店內之舉，可見當時情緒失控，且有諸多不法侵害行為，不符正當防衛要件。

法院審酌蕭不思理性控制自身情緒，犯後始終否認犯行，雖有意願賠償，卻僅願賠償健保給付醫療費，拒絕給付周男請求26、27萬醫療費，未能達成和解，依過失傷害處有期徒刑3月，可易科罰金；經上訴，改處拘役50日。

▲藝人黃子佼赴北院開庭，其新律師蕭棋云技術性躲媒體引軒然。（圖／記者李毓康攝）

然而，能源公司負責人周姓友人也提民事求償共103萬417元，包含醫療費26萬8577元及精神撫慰金25萬、薪資減損50萬元等。

蕭男雖不爭執醫療、護膝、交通、計程車費共28萬417元，對於周請求50萬元薪資減損，則是沒有依據。法官經查，認周男所舉證尚不足以證明其是因該傷害，確受有50萬薪資減損，精神撫慰金部分，斟酌雙方地位等以20萬為適當，故判蕭得賠償48萬417元。全案可上訴。