台中名律師捲林明佐貪瀆案！50萬交保…檢重批：辜負社會期待

▲林明佐涉貪案，台中地檢署查出有律師事務所涉案。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐，被查出時任台中市刑大大隊長期間，疑與博弈集團過從甚密，今年5月台中地檢署依貪污等罪將他聲押獲准，後續檢廉展開多波搜查行動，將博弈集團負責人、背後金主帶回，甚至還有史姓前媒體人牽涉其中，截至5月有7人遭收押。昨（17）日檢方又查出，台中1間頗有規模的律師事務所疑涉案，帶回洪姓主持律師偵訊，訊後依洩密罪嫌命50萬元交保。

檢方查出，檢察官偵辦該起博弈集團期間，發現與該集團配合的洪姓律師，在出庭為集團被告辯護後，涉嫌將偵查資訊提供給博弈集團成員，讓博弈集團得以掌握檢察官偵辦進度，進一步擬定策略躲避查緝。

昨日台中地檢署檢察官張時嘉指揮中機站、廉政署中部調查組，持搜索票前往洪姓律師的3處事務所，將其帶回調查，並通知楊姓、吳姓律師等相關5名證人釐清案情，檢察官訊後認洪姓律師涉嫌非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌，但尚無羈押必要，命50萬元交保，其餘人請回。

台中地檢署強調，律師身為在野法曹，社會地位崇高，應遵循律師倫理規範，共同維護民主法治，切勿利用職務得知偵查內容後，外洩給他人，甚至參與集團為犯罪者串證，辜負社會對律師的期待。

回顧本案，檢、廉查出，林明佐在擔任台中市刑大大隊長期間涉貪、包庇博弈集團，今年5月2日展開前往林刑事局警政間辦公室、住處搜索，除在林的住處查獲近百萬元現金，還查到他的帳戶裡有2000多萬元不明資金，經漏夜偵訊，台中地檢署3日依組織犯罪防制條例、公務員包庇罪、公務員財產來源不明等6項重罪將他聲押獲准，在本月羈押期滿前，檢方認恐還有共犯在逃，向法院聲請延押獲准，至今仍在押。