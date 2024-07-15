買不雅片「大轉彎改口」不認罪　黃子佼翻法條求免責8／12再開庭

▲藝人黃子佼因持有少女不雅片涉犯《兒少條例》，15日到台北地院出庭不回應媒體發問。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人黃子佼因上網購買少女不雅片，被起訴涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，台北地院今（15日）首度開庭，據悉，黃子佼改變認罪求緩刑態度，轉而主張檢方起訴證據不足以證明犯罪，合議庭認為尚有繼續查明必要，諭知下月（8月）12日下午4點再度開庭。

黃子佼今庭訊將近2小時，遠超出一般認罪案件開庭所花時間，且不開放旁聽，原來是因為訴訟策略大轉彎。黃子佼開完庭不發一語，由2位律師護駕，在媒體爭相採訪的推擠中，直接上車閃人。

據悉，黃子佼態度轉變主因，是《兒少條例》第53-1條規定，2023年1月10日修正同法第39條「無正當理由持有少年性影像」罪、增列最重1年以下徒刑並施行前，類似黃子佼本案行為，應依舊法論處，而黃子佼自認在新法施行前就下載少女不雅片儲存、沒再重製或散布，依舊法並無刑責。

台北地檢署起訴主張，黃子佼在新法施行後仍「繼續」無正當理由持有少年性影像，所以構成這項罪嫌。黃子佼和律師抗辯，檢方的見解等於架空《兒少條例》第53-1條的免罰規定。

此外，黃子佼也辯稱不確定當初下載儲存的少女不雅片，就是檢方起訴所舉證的7支影片，因為時間有點久。

對此，北院今僅表示，因合議庭認為尚有繼續查明必要，訂於8月12日下午4點再開庭，期間檢辯雙方仍可補陳書狀。

黃子佼本案原先認罪，今年（2024年）4月獲檢方緩起訴，為期2年，須支付公庫120萬元，金額是同類案件緩起訴處分金最高紀錄，外加親寫1200字悔過書。

▲藝人黃子佼因持有少女不雅片涉犯《兒少條例》，15日到台北地院出庭靠律師護駕 。（圖／記者黃哲民攝）

黃子佼當時po文表示「檢方已對外界發布結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。」

黃子佼po文聲稱「過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向」、「重新做人，請相信我的決心」、「叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會」。

不過檢方依職權將黃子佼緩起訴處分送交高檢署再議後，因有民代與婦幼團體批緩起訴可能使民眾誤解「黃子佼無罪」，疾呼不宜輕縱，高檢署隨即以偵查不完備為由發回續查，檢方隔月（5月）迅速起訴，建請法官沒收黃子佼被查扣、存有本案不雅片的硬碟。