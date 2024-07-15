快訊／握少女不雅片…庭訊2小時結束　黃子佼手握水瓶快步離去

記者黃哲民、李毓康、黃資真／台北報導

藝人黃子佼2023年遭控多年前涉嫌性騷擾數名女子，雖因證據不足不起訴，但被查出持有7支未成年不雅片，原獲緩起訴、捐公庫120萬元，經高檢署撤銷發回後重新起訴，今（15日）下午近4時北院首度開庭，黃子佼在歷經2小時庭審後現身，拿著水瓶快步離去，期間同樣沉默不語。

▲藝人黃子佼北院庭訊結束。（圖／記者李毓康攝）



本案源自於2023年黃子佼捲入的#Metoo風暴，檢警因另案偵辦期間，發現黃子佼的4TB隨身硬碟存有上百部色情片，其中7部更是未成年少女裸露胸部、陰部的性愛片，且全是從惡名昭彰的「創意私房」論壇購買，從2017年8月至2023年7月止，長達6年期間，更是創意私房的高級會員。

台北地檢署考量黃子佼表示悔意、無前科，給予緩起訴2年、須支付國庫120萬元，親寫1200字悔過書處分，然此裁定引起社會一片撻伐，認為黃子佼身為具有一定影響力的公眾人物卻輕判，而高檢署4月發回北檢續查，北檢5月起訴，今天正是全案首度開庭日。

不過，台北地方法院原訂今天下午3時30分開庭，黃子佼卻遲至下午3時52分才現身，原以為是遲到，事發才發現2名律師為了避免在法庭外等候時，被媒體包圍發問，因此先在庭外待命，等到前一庭於下午3時50分開庭結束後，才連忙通知黃子佼現身，避免被媒體逮住的任何空檔。