歇業超市被裸男入侵「光溜溜做飯」原因曝　警尷尬逮人：我會害羞

記者許權毅／台中報導

台中市一間連鎖超市歇業後，鐵皮屋暫時閒置，不料房東近日卻發現疑似遭人入侵。警方進入後，赫然發現一名裸男，竟然全身光溜溜在裡面煮飯，大量個人物品散落屋內，儼然已經把鐵皮屋當成自己家。警方調查發現，裸男是55歲鄭姓男子，本身因竊盜案遭通緝，還偷取超市電纜線變賣，被依加重竊盜罪送辦。

▲台中市一名鄭男闖入歇業超市居住，被逮時正全裸做飯。（圖／記者許權毅攝）



第六警分局15日接獲一名房東報案，指出位在西屯區大墩路上一處已歇業的連鎖超市門市，疑遭不明男子闖入，立即派員前往查處。只見員警打開手電筒，進入一片漆黑的鐵皮屋，在一處廁所旁發現「不明肉色物」，定睛一看，竟然是一個全裸男子。

員警馬上詢問男子是何人？為何在此？又是如何進入屋內的？經查，男子是55歲鄭男，供稱已經住在該處將近一周，是翻牆闖入。不過，員警見他一絲不掛，趕緊要他先把內褲穿上，鄭男卻想先洗手，讓員警尷尬笑說：「你這樣我會害羞耶。」

警方在現場發現大量個人物品，還有多捆電纜線，都已經遭鄭男拔除變賣，更查出鄭是遭台中地檢通緝的竊盜犯，全案依加重竊盜送辦、歸案。

至於鄭男為何要全裸？鄭男在警詢時說，是因為近期天氣太過炎熱，才會全身脫光，也坦承變賣電纜線獲得1萬多元。