咆哮男搭自強號一路往北鬧「作勢打站務員」　台鐵無奈再報警

記者李姿慧／台北報導

今(17日)一名男乘客上午在台鐵台中站月台抽菸，遭站務員勸導，男乘客不斷叫囂，還脫掉上衣用力推站務員，台鐵報警處理後，未料該男子照搭自強號一路往北鬧，在北部車站再度對另名站務員咆哮並作勢打人，台鐵無奈二度報警。

今上午1名男子台鐵台中站月台等車時，竟公然抽菸，站務人員上前制止，未料該男子情緒失控，不斷對站務員嗆聲，還脫去上衣推打站務人員，台鐵立即報警，警方到場處理後，因台鐵站務人員不願提告，警方針對抽菸行為蒐證後，將函請衛生局裁罰，未料該男子事後照搭自強號北上，又在北部車站咆哮並打算毆打站務員。

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▲▼一男子上午在台中站月台抽菸被勸阻，竟推打台鐵站務員。（圖／翻攝爆料公社臉書）

臉書粉絲團「台灣便當管理局-附屬鐵路部」po出該名男子搭自強號北上，並作勢毆打另名站務員，只見該男子咆哮東西遺失，要台鐵負責，台鐵站務員回嗆，該男子更作勢要毆打站務員。

「台灣便當管理局-附屬鐵路部」小編po文指出，早上在中部亂，中午在北部吵，養鯛(台鐵)公司真的佛，當下軟處理，然後繼續傳炸彈，嘉義什麼事件來著？去年公祭今年忘記，好啦，一個是精神疾病桶人，一個是單純抽菸咆哮沒動手，都不用防範於未然，給旅客一個穩定安全的搭旅程。

對此，台鐵公司表示，車站值班同仁於月台執行114次列車監視時，聽到該旅客對列車長咆哮，於是出面勸導，該旅客轉而下車與同仁發生言語衝突，並作勢要攻擊，後經通報鐵路警察到場處理。