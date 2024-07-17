快訊／鄭文燦涉貪案「台塑重臣楊兆麟」千萬交保遭撤　高院發回重裁

▲台塑王永慶倚重的老臣楊兆麟（坐輪椅者）涉行賄弊案，二度被桃園地院裁定1000萬元交保，不過經檢方提起抗告後，高等法院撤銷交保並發回桃園地院。（圖／記者沈繼昌攝）

記者吳銘峯、沈繼昌、趙蔡州／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉嫌在任職桃園市長期間貪汙收賄，同案被告的還有前台塑重臣高齡90歲楊兆麟，桃園地院最初裁定他1000萬元交保，不過檢方抗告成功，桃園地院12日重開羈押庭，依然維持1000萬元交保，讓檢方再度提起抗告。高等法院17日審理後，裁定撤銷1000萬元交保，發回桃園地院重審。

檢方調查，擁有「台塑三巨頭」之稱的楊兆麟、侯水文、廖俊松等人涉嫌在「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」中爭取周邊農地劃入開發案，於2017年9月籌資500萬元行賄鄭文燦。檢調陸續約談3人後收押侯水文及廖俊松父子共4人，楊兆麟則被桃園地院裁定1千萬元交保。

桃檢抗告後發回更裁，然而桃園地院12日依然維持楊兆麟1000萬元交保。桃園地院解釋，鄭文燦現已經羈押在案，且本案主要共犯或證人也都被羈押，無法認定楊兆麟尚有勾串共犯或證人之虞。另一方面，楊兆麟於接受偵訊前數年，已從某家捲入此案的公司退股，也不會因為持有相關文件而有滅證之虞。

桃園地院表示，楊兆麟所涉不違背職務受賄罪、詐欺取財罪嫌重大，且有逃亡之虞，但已以交保替代羈押，且楊有持續在國內就醫的需求，且90歲的楊兆麟身體狀況顯然不佳，若以相當金額具保，並以限制住居、限制出境、出海強制處分，兼以諭知不得對外透露偵查過程中相關內容，楊兆麟亦不得以直接或間接方式與共犯或證人接觸下，應足以作為羈押的替代手段，因此維持原本裁定1000萬元交保。

桃檢不滿再次提出抗告。高等法院17日表示，楊兆麟涉犯詐欺取財罪、行賄罪嫌疑重大，根據相關跡證，楊兆麟是否有逃亡、串證及滅證之虞尚非無疑，另原審諭知1000萬元交保，金額是否相當而符合比例原則亦非無疑，審酌後認定檢方抗告有理由，撤銷交保並發回桃園地院更裁。桃園地院預計18日下午2點開庭審理。