台灣1款小吃被點名漲到變奢侈品　鄉民認證：真的很久沒吃

記者黃翊婷／綜合報導

近年來物價上漲問題時常被民眾拿出來討論，有網友好奇提問，雞排從35元漲到80元，是否有什麼東西是因為漲價太凶而買不下去的？受到最多網友點名的就是雞排，還有人抱怨「雞排漲到變奢侈品」；此外，手搖飲料、芒果冰、車輪餅、章魚燒、蚵仔煎、烤玉米也都被點名。

▲雞排從35元漲到80元，甚至還有價格將近100元的，因而被網友認證是近年來漲最凶的東西。（資料照／記者許力方攝）

一名網友好奇在PTT發文提問，是否有什麼東西是因為漲價太凶，而讓大家買不下去的？文章公開之後掀起其他網友熱議，最多人點名的就是雞排，「我小時候35元是雞排加化工飲料一杯」、「真的很久沒吃雞排了」、「雞排漲到變奢侈品」、「雞排一片80元不如買便當」、「雞排真的變不吃了，以前一個月吃幾次，現在半年不到一次」。

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此外，手搖飲料、芒果冰、車輪餅、章魚燒、蚵仔煎、烤玉米等小吃，也都被網友點名漲太凶，「章魚燒啊，以前3盒100元已成絕響」、「烤玉米吧，漲到40元以上我就很少買了」。不過，也有部分網友認為，很多以前愛吃，但現在不吃或很少吃的食物，不是因為價格問題，而是年紀大了之後，為了健康多少會忌口。

事實上，雞排漲價的問題近年來多次被提出來討論，去年初因物價飆漲，不少店家宣布漲價，當時本土生鮮雞肉缺貨，雞排店、炸雞店紛紛喊漲，導致雞排均價上升至將近100元，直到同年10月左右雞胸肉價格回穩，才有少部分店家決定降價。

當時就有網友分析，2023年肉雞的價格高峰和2022年差不多，不過，因為原料進價上漲，商人就跟著漲價，可是進貨價格調降時，商人卻不會調降售價，雖然有人會說不是只有雞肉漲價，粉類、包材或其他東西也有漲價，但是否真的有漲這麼多，顯然並非所有人都認同這個說法。