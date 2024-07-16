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沙威瑪在台灣「為何做不太起來？」　網點出2原因：不划算

▲▼沙威瑪,烤肉,串燒。（示意圖／達志影像）

▲沙威瑪在台灣似乎不是很受歡迎。（示意圖／達志影像）

記者曾筠淇／綜合報導

有時可以在商圈、夜市看到「沙威瑪」，但近日就有網友不解，為什麼沙威瑪在台灣似乎做不太起來，是因為沒有市場嗎？還是因為製作起來實在太費工呢？貼文曝光後，掀起討論，不少網友都點出2個原因。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「為什麼台灣沙威瑪做不起來」為標題發文，提到沙威瑪的肉通常都是現烤的，比油炸、煙燻的肉還要健康一些，而且很多沙威瑪都會加蔬菜，又比速食店更健康，但是沙威瑪在台灣似乎不太常見，是因為沒有市場？還是製作實在太費工？

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貼文曝光後，有網友認為，「因為台灣人已經認定他是夜市小吃了，所以你賣Subway價沒人買單」、「夜市沙威瑪現在一個要賣50元，生菜跟肉都有點少，太貴不划算」、「就太貴沒人買單」、「台灣的太貴，麵包也是劣質難吃的」、「定義為小吃的話，定價太高肯定做不起來，除非有唯一特殊性之類的」。

也有網友直言，「台灣沙威瑪肉才幾片啦？麵包又乾」、「那個麵包不好吃」、「不好吃，乾乾硬硬的」、「買過一次，劣質麵包，美乃滋+乾柴肉」、「美乃滋超噁心」、「台灣沙威瑪不好吃啊」、「肉少、菜少、麵包難吃」。

還有網友回應，「因為有更多比它還好吃的美食」、「超多吧，每個夜市都有，只是不好吃」、「去夜市越來越少看到，想吃」、「鹽酥雞比較香啊」。話題引發討論。

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