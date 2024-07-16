電子書很方便「現在還買實體書？」　網揭2關鍵：感覺就是棒

▲現在還會買實體書嗎？（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有手機、電子書閱讀器，走到哪就能看到哪。而近日就有網友發文表示，他其實很喜歡閱讀，且時不時會買書，不過身邊好友卻覺得電子書方便許多，所以他就想知道，大家現在還會買實體書嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在還會花錢買書嗎」為標題發文，提到他從小就喜歡閱讀，且常去書店走走，並買幾本書回家，不過朋友反倒覺得電子書比較方便。他透露自己現在都還是會去書局，而且喜歡手上有書的感覺，因此就想知道，大家現在還會不會花錢買書？

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貼文曝光後，有網友表示，「不會，圖書館就能免費借書了，也有電子書」、「圖書館書超多，借都借不完了」、「電子書，實體書沒地方放」、「不會，至少十幾年沒買過書了」、「電子書，家裡真的沒空間」、「網路看電子書比較方便」、「房間不夠放了，改買電子書」、「買書很正常啊！今年買一萬七了」、「家裡沒空間了，只能投靠電子書」。

不過也有網友回應，「真的喜歡或需要常翻閱的會買」、「實體書比較有儀式感」、「實體書+1，電子書還是沒辦法習慣」。還有網友點出2種情況會更傾向買實體書，「閒書不會，知識含量高才會買」、「會喔，知識類的還是需要看書本比較完整有條理」、「會，重要的書會買」、「會，喜歡自己擁有的感覺，不過會先借來看，喜歡就買實體收藏」、「買實體書不是要看，而是用來收藏的」、「想要收藏的才買實體」、「會，想收藏的書一定買實體書，拿在手上翻感覺就是棒」。