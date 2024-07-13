年輕人才懂？滑IG狂看到「1風格」超流行　大票愣：真的覺得醜

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友最近在滑IG跟Threads的時候，看到年輕人流行起無框、金屬細框眼鏡，還有七分牛仔褲、白長襪，走「Y2K（千禧年）」風格，直呼看不懂，「除了七分褲在我國小到國中流行以外，其他都更早以前，國中穿白長襪還會被笑。」就有人也超有感「真的覺得Y2K很醜」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「看不懂Y2K的我是老了嗎？」最近發現年輕人流行無框或金屬細框眼鏡，還有七分牛仔褲、白長襪。對原PO來說，這是他國小到國中時期流行的風格，沒想到現在又出現，「雖然說現在的流行有將以前的元素做一些修改，大方向還是一樣的，但我還是覺得怪怪的。」

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看到貼文後，就有人也吐槽，「真的覺得是肯定幾年後再看，就會變得超醜超土的那種潮流，不用太在意」、「那個白長襪配拖鞋或涼拖鞋，真的是不知道怎麼流行的，我老人不懂」、「男生穿長襪真的是有夠醜的，大概3、4年前開始越來越多人穿」、「女生長襪還是隱形襪都可以，女生就是可愛，男生就給我乖乖穿一般長度的襪子。」

還有網友表示，「現在很多的流行元素都是潮，但是不見得帥／美，吃年輕本錢」、「男生穿白長襪我不知道是不是韓流，不過也是年輕限定 ，整體穿得好還行，穿不好就像沒長大的童子軍。不過，我想他們也不在意叔嬸的眼光就是。」

也有人指出，「2000就紅過了，現在只是復古模仿以前，現在還有新詞『Y3K』，科技未來風，韓團帶起的流行」、「沒必要追流行，幾年後看，會覺得是黑歷史，我真的覺得Y2K很醜，臉上貼很多亮片眼妝，背後都是資本在操作的 新鮮感而已」、「流行就是一種循環，看什麼時候螢光色會再回來，我先避開」、「再過不久你就會看到玉米鬚。」