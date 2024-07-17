桃園14歲少女「失蹤8天」急尋　親友擔心：疑似網路交友

▲桃園中壢區一名14歲少女已失聯8天。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園中壢區一名14歲少女於10日失蹤，截至17日已失聯8天。對此，親友急得PO出相關資訊請求網友幫忙協尋，「請廣大的網友們有發現能協助通報110並聯絡」。

一名段姓網友在臉書發文表示，14歲的何姓少女身高約152公分，10日下午3時30分在桃園市中壢區龍平八街失聯，至今都沒有消息，目前已向警方通報失聯。

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段姓網友補充，少女失蹤時身穿白色上衣、灰色短褲且有載眼鏡，希望網友們發現後可以協助通報警方，也可透過電話聯繫他們。

該文PO出後立刻有大批網友分享留言，「孩子快回家呀」、「都是小妹妹失蹤，現在好多詐騙網友，要小心了」、「最近怎麼這麼多小女孩直接跟網友出去失聯的情況」、「這年紀是很需要關心的」、「希望早日找到孩子，父母真的會很擔心，推推」、「暑假期間真的要小心交友」。