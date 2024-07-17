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獨／17歲籃球少年夜遊追撞亡！球友淚嘆：最後一面竟在殯儀館

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市楊梅區楊湖路三段16日發生一起死亡車禍，陳姓少年(17歲)騎機車搭載丁姓少年(17歲)，疑因夜晚視線不良，擦撞路邊停放的大貨車後，又遭後方何姓少年(17歲)騎乘的機車追撞，陳傷重不治、丁仍在急救中、何手腳擦挫傷。今(17日)下午檢方會同法醫至殯儀館相驗陳男遺體，除了家屬外，常與陳男一同打球的球友們聞訊也趕到現場。

▲▼ 桃園3名少年騎車夜遊，擦撞釀成1死2傷。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園3名少年騎車夜遊，擦撞釀成1死2傷，檢方與家屬至殯儀館相驗陳姓少年遺體。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

據了解，陳男剛從國中畢業，與丁、何皆是球友，昨晚相約騎車至埔心車站附近夜遊，回程時不慎發生車禍，送醫搶救後仍傷重不治。桃園地檢署檢察官今下午3時30分抵達殯儀館，相驗陳姓少年遺體以釐清死因。

陳男的媽媽、哥哥、姊姊與姊夫抵達殯儀館，姊夫哀痛透露，不清楚事故發生過程，現在只盼警方查明車禍真相；除了家屬，陳男的球友得知死訊後，也趕到殯儀館，一群人難過表示，陳男是個很陽光、喜歡打籃球的人，平常都在球場上見面，沒想到最後一面卻是在殯儀館，令人不勝唏噓。

另外，何姓少年下午也到殯儀館接受檢方訊問事發過程，據球友表示，他因為目睹車禍過程嚇壞了，一臉驚恐樣。

▲▼ 桃園3名少年騎車夜遊，擦撞釀成1死2傷。（圖／記者沈繼昌攝）

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