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大陸 大陸焦點 特派現場

強力噴泉突沖出！射穿6歲女童下體　「鮮血浸透4片衛生棉」進ICU

▲▼熱浪,戶外噴泉,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,極端高溫,中暑,烈日,紫爆,暑假,小朋友,兒童,缺水,停水,限水,乾旱,減壓供水,節水,悶熱,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲噴泉危險重重父母應多加留意。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省駐馬店一名6歲女童在當地音樂噴泉廣場上玩水，音樂響起水花四溢，隨即家長發現，孩子身上以及衣物出現很多血，緊急就醫時孩子已休克昏迷。經河南省人民醫院檢查，因噴泉衝擊力過大導致孩子會陰部以及粘膜受損，出血量超過200ml。

據《大象新聞》報導，一時疏忽，女童竟被緊急轉入河南省人民醫院兒童重症監護室（PICU），而對她造成傷害的地方，竟是不少人喜歡的嬉戲之地。近日，該院PICU接診一名6歲女童，她的下體被噴泉沖傷，經過10天的多學科聯手診治，方轉危為安。

據女童家人反映，出事當晚，孩子在家人陪伴下在社區噴泉處乘涼玩水。當時噴泉處於關閉狀態，他們都沒注意到一個高壓噴水頭正位於小女孩臀部的正下方。突然，噴泉開始工作，高壓水柱噴湧而出，直沖小女孩的臀部。

當時，小女孩的陰道開始不斷出血，當晚血液直接浸透了4片成人夜用衛生棉，估算出血總量達200毫升。此外，孩子還感到下腹部疼痛，無法排尿。第二天，家人帶她到當地醫院就診，醫生建議儘快轉院，避免發生危險。

為了儘快實施治療，河南省人民醫院兒科、婦科、小兒外科、超聲科等科室專家聯合，進行多學科現場會診。他們發現，孩子宮腔輕度分離，盆腔內有積液，子宮下方陰道處有損傷。幸運的是，衝擊未傷及腸道等其他器官。

明確創傷部位後，專家團隊考慮，孩子太小，子宮和陰道都未發育完全，每一步操作都可能對她的未來產生影響，最終決定採用保守治療手段，以避免對女孩造成二次傷害。

經過10多天的治療，女孩情況日漸好轉，血紅蛋白也恢復正常。7月14日，順利出院。

醫生提醒，噴泉靠電機的高壓形成水柱，衝擊力度遠遠超過人們想像。瞬間湧出的水柱，可能成為一把「利刃」。曾有媒體進行現場實驗，一個直徑2公分的噴泉口噴出的水柱高達10多米，能把一個5公斤的西瓜沖高1米多。如果電機突然開啟，噴出水柱的衝擊力還會高出好幾倍。例如，一個噴口直徑5公分的噴泉所噴出的水柱，在開啟不到3秒鐘時，就能把體重50公斤的人輕鬆抬起。

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