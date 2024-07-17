淫舅亂倫15歲外甥女！摩鐵激戰4hrs　她關閉手機定位...爸媽崩潰

▲少女和舅舅上摩鐵前，特別關掉手機定位。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名15歲少女小潔（化名）和舅舅平常感情不錯，2022年8月間，舅舅回到高雄老家探望長輩，竟趁機約小潔外出到摩鐵激戰，小潔怕爸媽發現，還刻意關閉手機定位長達 4個小時，後來爸媽得知此事崩潰，氣得對舅舅提告，法院審理後，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪判他徒刑10月。

判決指出，舅舅是2022年8月間從外地返回高雄祖父母家省親，同年8月17日下午2時許，他傳LINE約小潔外出遊玩，兩人玩到晚上8點多，舅舅開車直衝摩鐵，和小潔開房間激戰，事後媽媽發現小潔神情有異，追問之下才知道女兒竟和舅舅上床了，崩潰報警提告。

檢、警調查時，舅舅辯稱他沒有違反小潔的意願，因為在案發前，他就和小潔互動密切，他揪小潔到摩鐵時，小潔不但沒拒絕，還出言附和，而且他和小潔在前一年6月就曾發生過性關係，小潔事後還傳「想你了」、「摸摸頭」的貼圖，顯示雙方互動尚佳，關係亦親近，發生性關係是「兩情相悅」。

法院審理時，舅舅坦承有和小潔發生性關係，但沒有違反她的意願，他稱當準備上摩鐵時，小潔還自行關閉可由爸媽追蹤的定位系統，事後也向父母搪塞說是去檳榔攤吃飯，而且在摩鐵內，他也先去洗澡，如果小潔不是自願，也可趁機呼救逃跑，這些都與被性侵的常理不符。

法官根據相關事證，認定舅舅應該沒有違反小潔意願對其性交，但因小潔只有15歲，所以還是觸犯了犯刑法第227條第3項之對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處他徒刑10月，全案可上訴。