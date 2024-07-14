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山友滑倒扭傷求救　南投搜救隊頂大雨耗費近10小時救出

記者高堂堯／南投報導

鄭姓中年男子隨一行4人登山隊由仁愛鄉屯原登山口雲天宮高繞路線入山，不慎滑倒致右腳踝扭傷、動彈不得；消防隊和民間搜救隊頂著午後雷陣雨和泥濘路徑挺進，輪流揹負攙扶鄭男，耗費近10小時終於將他平安救下山。

▲登山客鄭姓男子於屯原登山口雲天宮高繞路線2.6K扭傷，獲消防隊連夜救下。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲登山客鄭姓男子於屯原登山口雲天宮高繞路線2.6K扭傷，獲消防隊連夜救下。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局救災救護指揮科指出，7月13日中午1時1分接獲報案，得知該4人登山隊於當天上午10時入山，但行經高繞路線2.6K處時，54歲鄭姓男子即滑倒，致右腳踝扭傷腫脹、疑似骨折，且劇烈疼痛而無法移動，故向該局請求協助；該局經確認報案人座標後，立即由仁愛消防分隊出勤5警消，並向神鷹山區搜救隊提出申請、支援出勤2員，共同組成7人搜救小組，一同往事故地點前進。

▲登山客鄭姓男子於屯原登山口雲天宮高繞路線2.6K扭傷，獲消防隊連夜救下。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣府消防局表示，搜救人員趕赴現場途中不巧遭遇強降雨，導致路面泥濘濕滑，經互相協助後，終於在傍晚5時48分接觸傷患鄭男及其同伴，檢傷後評估其右腳踝扭傷腫脹，所幸其餘部位無大礙，隨即給予患部包紮固定，再以輪流背負及攙扶等方式，協助鄭男往登山口移動，並於晚間10時40分平安抵達登山口。

▲登山客鄭姓男子於屯原登山口雲天宮高繞路線2.6K扭傷，獲消防隊連夜救下。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防局提醒，登山除要有攻頂的體力，也要有撤退的勇氣，尤其近日山區午後時常有強降雨發生，路面濕滑泥濘將增加人員滑倒受傷之風險，呼籲民眾前往從事登山活動前，應事先查詢氣象預報，並攜帶適當之裝備前往登山；若遇有天候不佳或路況不佳等情況，應當評估是否要繼續完成行程。

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