50學生參與彰化青年議事營！學生質詢超犀利　謝典林分享問政眉角

▲彰化縣議會議長謝典林致詞。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會年度青年議事體驗營，在經歷2天的培訓後，今(17日)進入最高潮，現場有來自全縣8所高中50名學生進入議會殿堂，扮演議長、縣長、議員及各局處首長，深入討論火葬場設置、農業產銷平衡、長照政策、2025台灣設計展及運動經濟等，議長謝典林對學子們的優異表現大表讚許，鼓勵學子懷抱夢想，參與公共服務系統，為社會做出貢獻，共同創造更美好的未來。

▲彰化縣議會舉辦青年議事體驗營，議長謝典林到場。

議長謝典林在中場致詞，並將自身從事議長以來的經驗眉角與學子們分享，他說，當議長，控制會場很重要的一點，要挑動情緒還是安撫情緒，可以從培養幽默做起，要護航還是要講好話，端看議員的操作作法，不過這也可以從參加辯論社或是與朋友相處中可以了解狀況。

▲議員陳銌銌帶領的學生合照。

謝典林進一步指出，要如何成功，「智商高會比較沒朋友，情商高就比較沒有敵人」，尤其在未來從政的道路上，情緒控制是很重要的部分，若要當民代在從政路上，「情緒控制」很重要，民代與行政單位的立場不同，行政機關就是你要我們做得好就要預算，簡單可以用一句話涵蓋就是「就是又要馬兒好、又要馬兒不吃草」，民代舉辦的活動有很多，有藝術展演也有動態的體育等活動，也歡迎學子們可以到議會實習、或是加入議長團隊一起教學相長。

▲學生扮演議員帶道具質詢。

議長受訪時也談到民主法治的重要，他說民主政治下，民意機關是非常重要的單位，民眾所詬病的權威，就是行政機關「一意孤行」，「權力分立」在美國實行這麼久，雖然不一定是非常有效率的，但是我們選擇的制度，民主法治是要建設在法治的精神上，很高興今天有機會可以邀請優秀的學生到彰化縣議會，希望他們能了解到民主政治的真意，要怎麼去遵守，也要培養法治的精神，了解到民主的真諦。

▲彰化縣議會舉辦青年議事體驗營，學生做足筆記準備上場。

今天這50名學生大多就讀高一、高二，年齡約17歲，在進入議事殿堂前，早已摩拳擦掌做足準備，筆記本上更是寫的密密麻麻，還有的學生一大早，有的拿著紙筆、有的抱著平板，追問局處長官們，只為了將質詢及備詢內容作得更充實，而帶領這群優秀學子的議員們，一早便坐在議場後方盯場。

▲曹嘉豪議員指導學生。

議場模擬質詢，50名學生扮演議長、縣長、議員及各局處首長，分為上午及下午2場進行，有個人質詢也有聯合質詢，不僅國台語雙聲帶，還準備道具、投影片、簡報及數據登場，絲毫不怯場，由於彰化沒有設立火葬場必須一早便到外縣市，有男學生針對火葬場設置，質詢另一名扮演縣長的男學生「你早上幾點起床」一開口便將問題點出來，令人驚訝學生不僅注重學業表現，對現今的時事更加重視。

▲扮演議員的學生下場後與扮演政府官員學生握手。

議員們看著子弟兵四平八穩的口條及犀利的問政，紛紛豎起大拇指直呼「後起之輩不容小歔、真的不簡單」，也企盼未來有更多的學子，能提早參與公共事務，也加深了新一代對社會議題的理解和責任感。

▲彰化縣議會舉辦青年議事體驗營指導的議員。（圖／記者唐詠絮攝）

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