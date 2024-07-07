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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋稱可廢質詢　黃國昌憶柯建銘曾高喊「質詢是立委重要職權」

▲▼黃國昌回應鄭文燦涉貪議題。（圖／攝影中心攝）

▲黃國昌。（資料圖／攝影中心攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日時常語出驚人，近期受訪又稱「可以考慮廢掉質詢」，因為質詢時間很短，只適合問大方向等。對此，立院民眾黨團總召黃國昌7日酸說，當初民進黨立委因為遲到，被依照議事規則跳過質詢，民進黨團總召柯建銘率團稱「質詢是立委最重要的職權」，想不到綠委現在又提出完全相反的主張。

針對沈柏洋稱可以考慮廢掉質詢，並認為質詢時間太短，大部分都在作秀？黃國昌7日於立院受訪時表示，民進黨團的立場，真的讓他不知道怎麼加以評論。

黃國昌提及，當初在院會總質詢的時候，民進黨立委因為遲到，被立法院長韓國瑜依照議事規則跳過，讓綠委沒機會總質詢時，民進黨團總召柯建銘率整個黨團高喊「質詢是立委最重要的職權」、「憲法所保障的事情不該被輕易剝奪」，沒想到現在民進黨立委又提出完全相反的主張，認為質詢根本該廢除。

黃國昌認為，沈伯洋的言論到底是不是代表民進黨團意見，可能有必要請民進黨團好好確認清楚以後，再對社會反應。

沈伯洋在社群平台threads上表示，之前在訪談說可以考慮廢掉質詢，其實不是開玩笑，因為質詢很短，只適合問大方向，接下來應該是辦公室、協調會等等，花時間處理事情，「台灣的質詢常常都不問當天題目，不過有時也是因為題目太爛，或者問個案，最後常常變成一種『展演』、『搶新聞』，最後問完，問題有沒有解決，很難。」

▲▼綠委沈伯洋稱可以廢掉質詢。（圖／翻攝自threads／pumashen）

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