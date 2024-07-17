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可能殺機曝光！曼谷飯店毒殺6死　死者出借「數千萬泰銖」投資

▲▼泰國曼谷四面佛君悅大飯店6死事件。（圖／路透社）

▲泰國總理賽塔表示，美國聯邦調查局正在協助泰國當局進行調查。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國總理賽塔下令徹查曼谷飯店6死毒殺案，最新案情顯示，此案可能與債務糾紛有關，警方研判其中一名死者就是凶手。當局稱，其中2名死者曾經以投資為目的，把數千萬泰銖借給另一名死者。

BBC、路透等報導，曼谷警察局副局長蓬薩瓦特（Noppassin Poonsawat）17日稱6名死者全是飯店房客，各自於周末入住5間房間，其中4間在7樓、1間在5樓，原定15日要退房，但最終被發現陳屍飯店房內。

案情顯示，5樓房間15日下午點了食物和茶，在飯店人員下午2時送來時，只有56歲越裔美籍女子Sherine Chong單獨一人在房內，但當服務人員提出可以為客人們幫忙泡茶時，Sherine Chong拒絕了。服務人員隨後離開房間，但稱當時Sherine Chong話很少，看起來似乎壓力很大。

▲▼泰國曼谷飯店6死毒殺案，死者據信為氰化物中毒身亡。（圖／翻攝泰國皇家警察）

▲6人全數陳屍5樓飯店房間內，房內食物沒有吃過的痕跡，不過杯子都是空的，茶跟咖啡被喝光。（圖／翻攝泰國皇家警察）

其餘5人在14時3分至17分期間進入5樓房間，結果6人全部陳屍房內，分別是越裔美籍的56歲Sherine Chong與55歲Dang Hung Van，以及越南籍46歲女子Thi Nguyen Phuong與她的49歲丈夫Hong Pham Thanh，和47歲的Thi Nguyen Phuong Lan、37歲的Dinh Tran Phu。

根據紀錄，沒有其他人曾經進入5樓房間，現場無搏鬥跡象。經查驗，所有6個杯子都發現類似氰化物的物質。警方追查的第7人則是其中一名死者的妹妹，已於上周離開泰國前往越南城市峴港（Da Nang），與此案無關。

警方展開調查後發現，越南籍死者夫婦Thi Nguyen Phuong與Hong Pham Thanh擁有一間道路建設公司，有借錢給Sherine Chong投資日本醫院建設項目。

警方懷疑，化妝師Dinh Tran Phu也被欺騙投資。他的母親透露，Dinh Tran Phu是在12日去泰國，14日有打電話回家說會待到15日，但從此杳無音訊，即便她15日又打電話給他，但都沒人接聽電話。

針對此案，泰國總理賽塔表示，美國聯邦調查局正在協助泰國當局進行調查。

▼泰國總理下令徹查此案。（圖／路透社）

▲▼曼谷四面佛君悅大飯店6死事件，泰國總理到場視察。（圖／路透社）

►FBI介入調查！泰飯店6人詭死　杯底異物「比氰化物更毒」迅速致命
►死者最後身影曝！泰飯店神祕第7人是她　警研判凶手毒殺5人輕生
►泰飯店詭異命案！警：杯底有可疑物質　案件恐涉及商業糾紛或邪教
►曼谷飯店6死毒殺！1男1女「爬到房門口」身亡　警急追查神秘第7人

 

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