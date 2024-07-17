普吉島2男1女海邊鹹濕活春宮　三人行性愛激戰全被拍

▲2名年輕男子與1名女性在海邊發生性行為 。（圖／翻攝自Thaiger）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國普吉島巴東海灘（Patong Beach）14日晚間出現海邊活春宮，2名年輕男子與1名女性不甩旁人目光，在大家面前發生性行為，令當地居民感到憤怒。針對此案，警方已展開搜捕。

Thaiger報導，這3人在海邊發生性行為的過程被拍攝下來，還被轉發至當地社群媒體，引發關注。這則貼文形容，「又是普吉島，巴東海灘二對一，誰都不在意，先玩得開心」。

相關影像與照片在網路傳開之後，當地許多居民感到相當不滿，要求相關單位嚴格執法。警方已介入調查，但並未公布3人國籍身分。

其實類似事件早已發生過許多次，特別是巴東海灘。今年2月，一對外籍男女在巴東海灘公然發生性行為，還以為身旁的沙灘椅能夠遮掩兩人的動作，但其實相當明顯，還被人拍攝下來。也有人在飯店房間窗戶旁發生性行為，似乎是故意想讓別人看到。另外還有一對男女在木頭長椅上公然做愛，激情過程被民眾拍下。

依據泰國刑法第388條，在公共場所發生性行為者最高可處5000泰銖罰鍰（約新台幣4530元）。然而在先前這些案件之中，並無嫌疑人被傳喚繳納罰款。

▼泰國一對男女在路邊長椅上做愛。（圖／翻攝mgronline）