家貧到寺廟學習　13歲小沙彌慘淪住持性奴！遭逼按摩口交、多次性侵

▲泰國一名13歲小沙彌慘遭住持馮頌（紅圈中男子）多次性侵。（圖／翻攝自The Thaiger）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名小沙彌最近向家人舉發，他在寺廟居住時，多次遭寺廟住持馮頌（Boonsong）性侵。據了解，這名小沙彌原本隱瞞了這個秘密，因為他還想繼續留在寺廟裡學習。

據泰媒The Thaiger報導，今年只有13歲的受害小沙彌因為家境貧困，家人無法負擔他的學費，於是將他送到寺廟裡當沙彌學習。令人意想不到的是，寺廟住持馮頌居然將狼爪伸向這名小男孩，不僅要他到私人院子裡為自己按摩、口交，最後甚至還對小沙彌施以性侵。

受害小沙彌表示，為了繼續留在寺廟裡學習，他一開始未將此事告訴任何人，但隨著性侵事件越來越頻繁，他最後才決定向母親坦白。他透露，即使他在過去2個月中，多次遭馮頌性侵，但他依舊希望能繼續學習。

受害者40歲的母親拉萬（Lawan）16日在塔法諾姆警察局對涉嫌性侵的住持提出控訴，同時還提供了醫療證明，證實兒子慘遭住持性侵。拉萬告訴警方，他們一家得知兒子遭住持性侵後，感到非常震驚，因為他們都對馮頌十分尊敬，也很希望兒子能繼續留在寺廟裡學習。

報導稱，馮頌已在寺廟居住了5年多，此前當地也未傳出任何與他相關的不良傳聞。社區領袖Uthit Aoonchai向媒體證實，馮頌坦承自己犯下了性侵罪行，也承認他是出於愛和衝動，才對受害者進行性侵。目前，馮頌已被除去僧侶身份，並被帶到警局接受審訊。他將面臨性侵犯、對15歲以下兒童施以性侵等多項罪名。一旦罪成，最高可被判處監禁20年。