報復客人弄倒可不可分店！男星「同理女員工」：難怪氣到加料

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報復客人弄倒可不可分店！柯宇綸「同理女員工」：難怪氣到加料

記者邱晟軒／綜合報導

「可不可熟成紅茶」新竹關埔店一名女員工日前疑不滿客人在快打烊時點餐，竟吐口水、徒手抓珍珠，並將影片分享在網路上，無良行為引發各界撻伐。不過，藝人柯宇綸卻有不同看法。

柯宇綸昨天在臉書發文，針對店員加料事件發表看法，「每天在人家打烊前叫幾十杯飲料，還不止一家公司常常這樣，也難怪沒有領加班費的打工人會氣到加料。」

此番言論一出，立刻引來不少網友傻眼，紛紛留言批評「這護航很不ok，問題在於職業道德」，「沒加班費是客人的問題？加料報復所以是 ok 的？」、「不要為作錯事的人找藉口」、「這是職業道德，要就不接單，接就不加料」。

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▲▼女員工「吐口水抓珍珠」做飲料，可不可怒提告。（圖／翻攝Threads）

對於網友的批評，柯宇綸解釋說他並未為任何一方開脫或護航。「原因是原因，罰則是罰則，不要混在一起談，更何況飲料不是我弄的。扮演任何人物都有動機，我只是找到能同理的部分。」

針對公關危機，「KEBUKE可不可熟成紅茶」日前火速發布聲明，表示因新竹關埔店嚴重違反加盟合約條款，即日起勒令該分店停業，並永久終止加盟合作關係。

此外，「KEBUKE可不可熟成紅茶」進一步說明，已於 16 日由總部營運督導聯繫上當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤消費者的身心狀態，並在事主時間許可的情況下主動進行關懷及拜訪。

▲▼關埔店可不可。（圖／記者陳凱力攝）

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