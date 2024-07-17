可不可女店員遭罵　他列3點逆風「店長要檢討」：關店只是剛好

▲關埔店可不可紅茶。（圖／記者陳凱力攝）



記者施怡妏／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店的女店員，因「吐口水攪弄寒天」惡搞客人，一旁同事錄下全程PO網，被大肆肉搜撻伐，總公司、加盟主、受害者都揚言提告，不過有網友指出，加盟主身為經營者，管理員工是理所當然的事情，整件事情至少要負一半以上的責任，「缺人就自己下去搖飲料」。

有網友在PTT發文，身為一名經營者，管理、教育員工是最基本的事，如果無法證明女店員有受過相關教育訓練，並且知道那些行為造成什麼後果，「那店家至少一半以上責任，因為你沒把員工教好，就讓她上陣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，「缺人就自己下去搖飲料，沒教好還敢讓人出來」，連員工都不會教，關店只是剛好。他也列出3點，僱用人的時候沒看清楚、教育沒做好、沒做到督導跟看管員工的責任，「加盟主不要在那邊裝可憐，還求償450萬，笑破我的內褲」。

貼文曝光，有網友點頭，「加盟主真的也有問題，餐飲業員工指甲這樣還不管，我之前遇到店員整我，把泡珍珠的糖水加在我的微糖飲料，去FB留言他們店長超快就聯絡我，然後調完監視器確認有這行為，馬上就開除那個屁孩」、「店員評論超差，加盟主不處理活該死好」、「估狗評論好幾個月都在臭店員很爛了」。

不過，更多網友認為，這不是教育訓練的問題，「不用教育，小學生都知道不能把口水混在飲料裡面吧」、「跟店員說不要亂吐口水喔，店員說好好好，然後轉頭吐口水，你管得到嗎？他唯一責任就是沒開除這個傻逼店員而已啦」、「 即使有管理責任，最大問題就是店員」、「怪店長沒有識人之明，收了兩個爛貨還比較合理」、「你一定沒當過主管，這需要員工訓練？」「你開公司招人試試？那是家教問題」。

▼可不可聲明。（圖／可不可提供）

