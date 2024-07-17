可不可女店員新竹私校畢業　母校證實：成年人應對自己負責

記者陳凱力／新竹報導

知名連鎖手搖「可不可熟成紅茶」新竹關埔店，因女店員不滿客人在下班前壓線下單，做出加料口水茶引爆爭議。網友肉搜女店員，發現她是新竹知名私校的畢業學生；校方證實並表示，該生畢業2年且已成年，應該要對自己的行為負責。

范姓女店員不滿客人在下班前壓線下單，竟做出「口水攪珍珠」的行為，影片引發各界撻伐，可不可總部發出聲明稿開鍘，已勒令該店停業並永久終止加盟合作關係，強調將追究法律責任。

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▲新竹關埔店「可不可熟成紅茶」因一名女店員而慘遭停業。（圖／記者陳凱力攝）

14日晚間，范姓女店員不滿在下班前，客人壓線下訂單，竟朝手掌吐口水接著徒手混合飲料及配料，全程由另一名同事掌鏡，最後還寫下「打烊前定（訂）的都死」，並將影片PO上限時動態，經過網友轉發後，全網炸鍋，「可不可」總公司也於昨（15日）緊急發表聲明，不但勒令該店停止營業，也終止合作關係；晚間再次指出，已經委任律師事務所，進行後續的提告求償程序。

網友在社群平台上肉搜女店員，除了曝光全名還有多張生活照，更點出她畢業於新竹市東區某間私立高中。校方證實范姓女店員為畢業生，但不透露是否應屆，只澄清范女為日校科系，並非外界傳的餐飲科。校方說，范女已經畢業也成年，應當對自己的行為負責，若范女提出要求，學校也會進行「關懷」，校方也會對於在校生進行相關教育，引以為鑑。