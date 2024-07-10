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珍煮丹標榜「小農」卻用光泉！鮮奶茶標示74家出包　還有混保久乳

▲▼消基會摽查發現，僅有8家（10.8%）店家在品牌官網或菜單上，完全揭露所使用牛奶品牌。圖右為消基會副董事長杜冠民，圖左為副董事長徐則鈺。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會調查發現，僅有8家（10.8%）店家在品牌官網或菜單上，完全揭露所使用牛奶品牌。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

對於商家販售「鮮奶茶」，民眾認知上是使用鮮奶。但消基會今（10日）公布針對74家商家販售鮮奶茶類飲品進行調查，僅有8家（10.8%）店家在品牌官網或菜單上，完全揭露所使用牛奶品牌，其中樺達奶茶使用的則是光泉保久乳，和消費者認知「鮮乳」有所不同，另「十盛熟成奶茶」則是拒絕告知，「一手私藏紅茶」官網未標示，都讓消費者無法確知牛乳來源。

消基會在今年4至5月間針對市面上74家手搖飲、咖啡店及早午餐店販售的鮮奶茶類飲品進行調查，調查結果顯示，僅有8家店家在品牌官網或菜單上完全揭露所使用的牛奶品牌，顯示品牌揭露不足。

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▲▼消基會摽查發現，僅有8家（10.8%）店家在品牌官網或菜單上，完全揭露所使用牛奶品牌。（圖／消基會提供）

▲消基會調查發現，僅有8家（10.8%）店家在品牌官網或菜單上，完全揭露所使用牛奶品牌。（圖／消基會提供）

消基會副董事長徐則鈺指出，民眾對於店家販售的奶茶或鮮奶茶，基本上認為使用鮮奶為主，但根據這次調查結果，但多數店家並未揭露，其中還有不少店家在鮮奶品牌標示與實際銷售內容不符，例如料杯杯、轉角廚房早餐店及達利早餐店使用「開元紐西蘭特濃牛乳」，但經查詢其成分組成為水加濃縮全脂乳，樺達奶茶使用的則是光泉保久乳，可能都與一般消費者認知的「鮮乳」有所不同。

消基會董事長吳榮達進一步指出，「十盛熟成奶茶專門店」拒絕告知使用牛奶品牌，官網也僅顯示使用北海道牛乳。「一手私藏世界紅茶」的店員則回覆牛奶由總公司進貨，不知道品牌，且官網同樣未標示。「李記紅茶冰」官網僅寫台南牧場配送，都讓消費者難以確知所購買飲品的牛乳原料來源。

另部分店家官網標示與實際銷售給消費者的乳源不全然相同，吳榮達舉例，「珍煮丹」在官網顯示其「姍姍紅茶拿鐵」飲品使用小農鮮奶，但經調查員口頭詢問店員獲得答案，卻是採用光泉乳香世家品牌。這種品牌標示不一致的情況，都可能會讓消費者對產品產生誤解，呼籲店家應更加透明地揭露飲品成分，讓消費者能夠明確了解商品真實來源。

消基會副秘書長杜冠民表示，這次調查74家店家中，共有50家（67.5%）店家所售鮮奶茶本身不含糖，另有7家飲品有鮮奶本身鮮甜，3家會用蜂蜜提鮮，其餘12家飲品本身便有甜度，而其中有5家無法更動甜度，另有2家（莫凡彼、湛盧）未回答飲品本身是否有含糖，而是由調查員主動表示要調整甜度。

另政府從2022年7月起開始免費提供循環杯借用服務，但根據這調查74家店家中，僅有2家（2.7%）主動詢問顧客是否願意使用環保杯。杜冠民指出，等於高達97.3%業者沒有主動詢問，顯示推廣明顯不足。

針對這次調查結果，吳榮達呼籲，店家應在官網及菜單上清楚揭露所使用的牛奶品牌，讓消費者能夠明確了解所購買飲品的成分來源。另店家有餘力，建議飲品應以無糖為大宗，提供甜度調整服務，同時店家應主動詢問消費者是否願意使用環保杯，鼓勵消費者共同參與環保行動。

▼74家業者鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）※點圖放大

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

▲▼手搖飲、咖啡店及早午餐店鮮奶茶類飲品標示調查。（圖／消基會提供）

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消基會手搖飲咖啡店早午餐店鮮奶茶

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