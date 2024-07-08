相機粉專「500萬包色」遭出征：請向鄭文燦道歉！　業者緊急道歉



▲底片相機品牌貼文暗諷鄭文燦涉貪案，慘遭網友出征。（圖／翻攝threads）

記者邱晟軒／綜合報導

前桃園市長、現任海基會董事長鄭文燦涉嫌違反《貪汙治罪條例》遭桃園地檢署聲押，最終法院裁定500萬元交保，消息曝光後震驚政壇。知名底片相機品牌粉專「Lomography 台北大使館」粉專發文，將鄭文燦與3款相機外殼P圖在一起，還稱「500萬應該可以包色」暗諷鄭文燦，貼文一出遭網友出征。對此，店家發布聲明道歉了。

「Lomography 台北大使館」近日在社群平台上貼出鄭文燦吃漢堡的照片，並寫上「LomoApparat新顏色，500萬應該可以包色」。明顯拿鄭文燦涉貪案借題發揮的貼文，立即引發網友熱烈討論，不少人認為內容不當。

許多網友灌爆該篇貼文，紛紛留言直嗆，「公關災難、自以為幽默、抵制、檢舉」、「敢發文就不要刪啊！一堆人已經備份了才在那邊刪」、「建議把小編開除」、「請你們跟鄭文燦道歉」、「把個人情緒帶到工作超級有問題」。

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▲「Lomography 台北大使館」粉專貼文慘遭出征，事後緊急撤文道歉 。（圖／翻攝threads）

針對貼文爭議，「Lomography 台北大使館」迅速撤下貼文，並發表聲明稿致歉。聲明稿表示，對於 「Lomography 台北大使館」一名員工在推廣新產品時，使用公司帳號牽涉到某政治人物的敏感議題，以及一些不恰當的言論，深表歉意。

「Lomography 台北大使館」鄭重聲明，該貼文完全不代表 Lomography 的立場和觀點，只屬於該名員工的個人言論。

「Lomography 台北大使館」指出，一直以來致力於推廣底片攝影和創意拍攝，為廣大攝影愛好者帶來最有趣、最富有實驗性的攝影體驗。我們堅持對所有社區和觀點保持包容和平等的態度，絕不會牽涉任何政治立場或敏感議題，強調會加強內部管理，確保此類事件不會再次發生。