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大陸 大陸焦點 特派現場

manner店員妹大暴走！一步上前「潑女客人咖啡粉」吼叫：妳投訴呀

記者鄭思楠／綜合報導

大陸網友爆料，6月17日，網紅咖啡品牌manner咖啡一門市內，疑顧客與咖啡店店員產生爭執。顧客稱，要投訴該店員。隨後女店員情緒失控，直接將咖啡粉潑向女客並大喊「妳投訴呀」。同天，另一間門市也發生店員失控事件，一男店員和顧客溝通不暢，暴怒大駡「妳十分鐘等不了喝什麼咖啡」、「妳不等妳給我滾」、「傻×」、「老女人」等。

▲網紅咖啡店manner店員大暴走。（圖／翻攝自南都灣財社）

▲女店員潑咖啡粉。（圖／翻攝自南都灣財社）

據《南都灣財社》報導，6月20日，大陸知名咖啡品牌Manner因兩起門市員工與顧客產生糾紛的事件先後上熱搜。

兩起糾紛均發生在6月17日上午，其中Manner上海威海路716號店員工疑因情緒失控向顧客潑咖啡粉，Manner上海梅花路店員工辱罵顧客，並於顧客發生肢體衝突。

關於Manner上海威海路716號門市的影片顯示，6月17日上午10時許，一名女顧客向店員說「我一定會投訴妳的」，隨後一名女店員突然將咖啡粉潑向顧客，並一直喊著「妳投訴啊」。該顧客說「妳有病就去看病」，店員則一直朝顧客喊著「妳投訴啊……，我說了給妳退單，等不及妳就投訴，催啥啊......，為什麼一直要在這吵」。

▲網紅咖啡店manner店員大暴走。（圖／翻攝自南都灣財社）

▲男店員大駡。（圖／翻攝自南都灣財社）

而關於Manner梅花路門市的網傳影片顯示，6月17日上午8時許，一名顧客因為覺得等待時間太久了向店員抱怨，店員致歉後被顧客問「你叫什麼名字」，兩人溝通不和，顧客拿出手機對著店員拍攝，但被店員搶過手機，店員對著顧客說「妳十分鐘等不了喝什麼咖啡」、「妳不等妳給我滾」、「傻×」、「老女人」、「沒有男人要」等。影片顯示，顧客表示要報警並繼續對著店員拍攝後，該員工疑似將產品潑到顧客身上，隨即兩人發生肢體衝突。

據媒體報導，兩名涉事員工已經被辭退，Manner官方回應稱正在緊急處理上述事情。美團平台上，上述兩家門市顯示「休息中」。

Manner咖啡是2015年創立於上海的精品咖啡連鎖品牌，品牌隸屬於上海茵赫實業有限公司。Manner主打產品有拿鐵咖啡、意式咖啡和濃縮咖啡，產品價格主要集中在15-25元人民幣。根據窄門餐眼，截至6月10日，Manner在大陸擁有1295家直營門市，其中上海市門市數量最多，為544家，其次為廣東省，189家。

Manner此前頗受資本青睞，天眼查顯示，韓玉龍為其實際控股人。自成立以來，Manner曾獲5輪融資，投資方包括H Capital、美團龍珠、字節跳動等。最近一次是在2021年6月，字節跳動成為其新的投資人，融資金額未披露。

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