獨／留負評被公審！正妹告咖啡廳吞敗　嘆10萬律師費換世界崩塌

▲陳女因留1星評價被肉搜，提告咖啡廳後檢方不起訴。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者劉人豪／台北報導

一名陳姓女子，2023年前往大同區一間韓系咖啡店消費時，因為過程不愉快而在Google給予店家1星評論，不料遭店家在Instagram公開照片、個人資料，連發30多文章公審。事隔一年多後，陳女向《ETtoday新聞雲》表示，她提告後檢方不起訴，再議也被駁回，目前僅能提起自訴，覺得司法保障跟大家想的都不一樣，「真的覺得司法不公」。

回顧該起事件，陳女2023年5月15日吃完午餐後想喝一杯咖啡，於是走進某間韓系咖啡店，點了一杯140元的燕麥奶拿鐵，被店家告知有低消200元規定，她認為低消合理也接受該規定，於是又點了一份60元棉花糖餅乾，剛好點滿低消，不料店員卻回應「我們今天沒有這個」，讓她十分傻眼。

她因為才剛吃完午餐，且其他甜品都200元起跳，於是向店員說自己剛吃飽，沒人可以跟她分食，原本也預定在店內坐40分鐘就要走，但店員依然堅持低消，並問她「要不要改成外帶」，她因為不想花錢吃大份量餐點決定離開，告訴店員說「不好意思我不消費，以後也不會進來了」，全程沒有口出惡言。

▲事發當時，民眾到咖啡廳送上引發爭議的棉花糖餅乾，還寫下「請你吃」。（圖／記者黃彥傑攝）

陳女事後在Google評論發文，針對事情過程做出說明，並給予店家1星評論，不料店家看見她的負評後，竟肉搜並在IG公開她的照片與個人資料，連發30多篇限時動態公審她，甚至嘲笑她跟親友的長相。

事發後陳女提告公然侮辱罪、加重排謗罪、著作權法、個資法及妨害名譽等，沒想到檢方全部不起訴。陳女向《ETtoday新聞雲》表示，檢方認為咖啡廳非公務機關，用她的照片也不是屬於「醫療、病歷、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科」，所以沒有違反個資法。

▲店家看見負評後，在IG公開陳女照片，甚至狂發30多篇文章（限時動態）公審。（圖／翻攝自臉書）

另外檢方也認為咖啡店就具體事實，依個人價值判斷提出主觀且與事實有關聯的意見或評論，縱使尖酸刻薄，批評內容讓陳女不快或影響其名譽，仍應受到憲法言論自由保障；使用陳女照片部分，檢方也採信咖啡店方的說法，認為都是一般生活照，無構圖、觀景、顏色，僅是單純原物呈現，景深也無特殊性，沒有違反著作權法。

陳女指出，當初收到不起訴書後聲請再議，但仍被駁回，目前僅能提起自訴，她遺憾表示原來司法保障跟大家想的都不一樣，「現在反而是真的覺得司法不公」，自付近十萬律師費，換來的是世界崩塌，懷疑自己的基本常識、法律認知，怎跟專業司法人員差那麼遠。

▲陳女當時的評論。（圖／翻攝自臉書）