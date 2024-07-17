　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中俄海軍聯合軍演　外媒指摧毀模擬敵方潛艦

▲▼俄羅斯守護級護衛艦。（圖／路透社）

▲俄羅斯守護級護衛艦響亮號。（圖／路透社）

文／中央社

中共解放軍南部戰區表示，中俄「海上聯合-2024」聯合演習15日進入海上演練階段，演練項目包括聯合偵察預警，並組織實際使用武器等；另據外媒報導，這次演習重點之一是摧毀一艘模擬敵方的潛艦。

南部戰區16日表示，中俄「海上聯合-2024」聯合演習15日進入海上演練階段。中俄海上艦艇編隊從廣東湛江某軍港解纜起錨，駛往「預定海域」。

15日上午，中方海上艦艇編隊指揮艦、飛彈驅逐艦南寧艦率先離港，俄「響亮」號、「凜冽」號護衛艦及「伊爾庫特」號油船在中方拖船和軍港保障人員的配合下，依次駛離碼頭，中方飛彈護衛艦咸寧艦、大理艦也接續離開。

中俄海上艦艇編隊這次舉行為期3天的海上演練，演練課目包括錨地防禦、聯合偵察預警、聯合搜救、聯合防空等，並組織實際使用武器，檢驗前期港岸籌劃期間方案計劃研討交流成果。

另據歐亞時報（The EurAsian Times）16日報導，中俄海上軍演15日集結在廣東省湛江市一個未公開的軍港；演習首日，俄羅斯太平洋艦隊和中國人民解放軍海軍進行了反潛演習並進行砲擊。

這項聯合行動涉及南海使用火箭發射器摧毀一艘模擬的「敵方」潛艦。俄羅斯海軍的太平洋艦隊新聞處沒有具體說明敵方潛艦的資訊。但考慮到演習是在南海進行，模擬目標很可能是美國的潛艦。

報導指出，在與美國關係緊張的情況下，俄羅斯和中國在演習中摧毀了一艘模擬的敵方潛艦，這是與美國關係緊張的又一次展示。

ET快訊
可不可女店員名校畢業　母校證實：成年人應對自己負責
快訊／台塑通過調薪3％　平均薪資逼近6萬元
飾金飆破萬天價！　購買民眾嚇：金價很誇張
10天還沒抓到兇手！林士傑今出殯　上百親友含淚送行
亞馬遜「隱世部落」現身河邊　43秒罕見畫面曝光
捷運一幕「阿嬤暑假超猛1打6」　畫面驚呆全場：是英雄
LIVE／川普：台灣應付美保護費！卓榮泰回應　毛畯珅被公布衛
桃園17歲少年雙載出車禍　1人死亡
方馨結婚9年仍熱戀：每天都要　甜曝與小2歲尪「保鮮秘訣」
「颱風窩」建立了！專家：可能有2個擾動

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中俄海軍聯合軍演　外媒指摧毀模擬敵方潛艦

俄國前總統：烏克蘭加入北約　就是對莫斯科宣戰

298人死！馬航空難十週年　澳洲喊話俄羅斯：負起責任

日本防衛省：中國山東艦艦載機7天起降約380次

首次！美軍F-35C、CMV-22B魚鷹部署日本　日方要求顧慮噪音

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

發射彈道導彈、無人機　葉門武裝團體攻擊賓利一號、希俄斯獅子號

發射逾700枚！戰斧、標準飛彈等武器發威　艾森豪號航母打擊群護航商船

美印4軍艦聯合演習　航母羅斯福號現身印度洋

換新戰機！　美軍F-35C、CMV-22B進駐日本

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

中俄海軍聯合軍演　外媒指摧毀模擬敵方潛艦

俄國前總統：烏克蘭加入北約　就是對莫斯科宣戰

298人死！馬航空難十週年　澳洲喊話俄羅斯：負起責任

日本防衛省：中國山東艦艦載機7天起降約380次

首次！美軍F-35C、CMV-22B魚鷹部署日本　日方要求顧慮噪音

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

發射彈道導彈、無人機　葉門武裝團體攻擊賓利一號、希俄斯獅子號

發射逾700枚！戰斧、標準飛彈等武器發威　艾森豪號航母打擊群護航商船

美印4軍艦聯合演習　航母羅斯福號現身印度洋

換新戰機！　美軍F-35C、CMV-22B進駐日本

路邊尿尿被勸阻竟抓狂！2煞鬧區持刀追砍　正義哥被剖9cm噴血

釋憲前不宜邀賴清德國情報告？　黃國昌要總統府先想這1題：別緊張

噢字打不出來「原來不唸ㄛ」　他喊國語白學了！網驚：也差太多

高雄兩電子遊藝場藏非法賭博！查扣189機台　1收押7交保

小S二女兒Lily扮OL超仙九頭身美照曝！媽媽在旁指導拍片好搶鏡

地主戶持有9年解套！　「西華富邦」高樓層2戶7.3億賣出

「2024走鐘獎」確定要辦！　呱吉發文揭最新進度

李銘順兄弟錄影鬧分房！　李銘忠認走心「起因曝光」：連老婆也很驚訝

江坤俊人設崩壞「為何粉絲還力挺？」　心理師曝關鍵：會合理化

10歲網紅童星病逝！罹3罕病「死侍曾感動到院探望」　母悲慟證實噩耗

軍武熱門新聞

發射逾700枚！戰斧、標準飛彈等武器護航商船

馬航空難十週年　澳洲喊話俄羅斯

中國山東艦艦載機　7天起降約380次

俄前總統：烏克蘭加入北約　就是對莫斯科宣戰

XRQ-73匿蹤無人機照片公布

換新戰機　美軍F-35C、CMV-22B駐日

航母艾森豪號返回母港

中國「怪獸級」海警艦現身南海

中俄海軍聯合軍演　外媒指摧毀模擬敵方潛艦

發射彈道導彈、無人機　葉門武裝團體攻擊油輪

漢光實兵演習　是由統帥部下達狀況

首次！美軍F-35C、CMV-22B魚鷹部署日本

美印4軍艦聯合演習　航母現身印度洋

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

更多熱門

相關新聞

俄前總統：烏克蘭加入北約　就是對莫斯科宣戰

俄前總統：烏克蘭加入北約　就是對莫斯科宣戰

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）今天表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）將是對莫斯科宣戰，唯有北約「謹慎」，才能避免地球分崩離析。

首次！美軍F-35C、CMV-22B魚鷹部署日本

首次！美軍F-35C、CMV-22B魚鷹部署日本

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

發射逾700枚！戰斧、標準飛彈等武器護航商船

發射逾700枚！戰斧、標準飛彈等武器護航商船

美印4軍艦聯合演習　航母現身印度洋

美印4軍艦聯合演習　航母現身印度洋

關鍵字：

守護級護衛艦軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

快訊／台南男女受困住處電梯3天

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

直擊趙駿亞深夜帶吳婉君回家！共處3hrs爆熱戀

台南夫妻困自宅電梯3天！岳母驚聞「救命」嚇壞報警

台灣職籃大聯盟破局！　全因富邦蔡家第三代

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

喝到口水可不可！受害者現身：我是什麼很賤的人嗎

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

桃機深夜槍響　歹徒撞警被開13槍仍逃脫

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面