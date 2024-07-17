「颱風窩」建立了！專家：可能有2個擾動

▲南海到菲律賓以東已有季風低壓槽建立。（圖／翻攝天氣職人吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

俗稱「颱風窩」的季風低壓槽已在南海到菲律賓以東建立，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，大趨勢可能會是南海一個熱帶擾動、菲律賓以東還會有一個，但還是位置較明確再觀察，現在說有幾個颱風言之過早。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周會不會有颱風出現，目前來看機會頗高，很早之前就說過要等到7月後半，太平洋高壓位置較為北抬之後，季風低壓槽建立，熱帶擾動發展的空間才會夠大，現在時間點已經差不多了。

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吳聖宇說明，目前衛星雲圖上可看到南海到菲律賓以東已經有季風低壓槽建立，槽中也有數個熱帶擾動在醞釀，前一個TD-03熱帶性低氣壓因為很快就進入越南陸地，而沒有發展起來，預期後續還會有擾動繼續發展，不過目前預報的變動性仍然很大，究竟擾動會在哪個位置發展起來還是不好說。

吳聖宇進一步指出，季風低壓槽看起來延伸得夠長，因此大趨勢可能會是南海一個、菲律賓以東還會有一個，但還是等擾動位置比較明確之後再來講比較好，現在說會有幾個颱風、如何影響台灣可能都還言之過早了一些。

至於未來一周天氣，吳聖宇表示，未來持續是太平洋高壓較為強勢的型態，接下來這幾天一直到周末期間，台灣大致都還是維持晴午後有局部雷雨的天氣，午後雷雨發生的時候，局部單點的雨勢會比較大。溫度持續偏高，高壓強勢的情況下，高溫就很難避免，各地普遍會有34到36度或以上高溫發生的機會，局部區域可以到37到38度或以上。