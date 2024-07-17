蛋雞熱死、產量下降「蛋價恐回漲」　蛋商：短期供需調節

▲南部傳出有蛋雞場雞隻熱到暴斃，蛋農損失慘重。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年夏季連日高溫，影響蛋雞生產效率，部分禽場也傳出蛋雞熱死災情，加上農業部啟動緊急淘汰計畫，以及蛋農自主換羽作業，近期雞蛋供應量減少，南部蛋行已傳出調蛋情況。台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，各地蛋商「塞蛋現象」已緩解，不排除周日蛋價會回漲，但強調只是短期調節。

一名南部蛋農指出，政府為讓產銷平衡、防止蛋價崩盤，祭出獎勵計畫鼓勵蛋農加速淘汰，結果因為天氣太熱，蛋雞產量下降，還有禽場蛋雞被熱死，逐漸供不應求，蛋商冰箱都清得差不多了，還有業者必須調蛋因應，批評「農業部的神操作，明明是淡季，蛋價還可能面臨調漲。」

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劉威志表示，近期雞蛋供應量的確大幅減少，主因除了政府啟動蛋雞淘汰計畫外，還有大批蛋農自主進行蛋雞換羽作業（停止或減少供應飼料和水，讓蛋雞暫停下蛋），預計八月中下旬才會恢復投產，因此周日蛋價有可能波動，將視市場供需狀況，不排除適度回漲，但他也強調這只是短時間的產銷調節。

不過，劉威志也指出，蛋價經過幾波調降，目前產地價只剩25.5元，蛋農早就不敷成本，進一步觀察市場狀況，持續降價對買氣提升有限，蛋價再降也沒什麼意義，不如從源頭管控產量，讓產銷平衡，價格就自然回穩。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3547萬隻，雞蛋每日生產量12萬1500箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每日仍生產過剩30萬顆。

