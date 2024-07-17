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「台灣在射程範圍」下周可能有颱風　模擬路徑曝

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲最新歐洲模式路徑預測系集圖顯示，菲東低壓帶下周朝台灣東南部海面接近。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，下周起緊盯可能的颱風系統，台灣顯然在未來路線的射程範圍內。對此，中央氣象署預報員林定宜表示，周日之後可能有颱風發展，但地點、路徑和強度不確定，歐美模式預報截然不同，現在無法說是否接近台灣，言之過早，仍要觀察。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天持續受太平洋高壓影響，吹東南風，迎風面東南部、恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲，高溫普遍為33至36度，大台北、中南部有局部37度以上機率，尤其是新北市、屏東縣及台東縣可能會出現局部38度左右。

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林定宜說，至於降雨方面，午後各地山區、近山區平地有局部短暫雷陣雨，桃園以北、嘉義以南的平地降雨機率比較高，山區有短延時大雨發生的機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林定宜提到，周四至周六吹東南風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區以及近山區平地有雷陣雨，主要是桃園以北、嘉義以南平地機率較高，山區有短延時大雨機率。

林定宜表示，周日到下周二偏南風，南方雲系水氣增加，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書指出，下周起緊盯可能的颱風系統！此時此刻在南方熱帶洋面上，有兩團低壓系統，一個是比較靠菲律賓陸地的低壓91W，跟台灣無關，預計周末進入南海，趨向華南。

▼氣象署研判，周日之後，南海到菲律賓東方海面可能有颱風發展。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

台灣颱風論壇說，需要重點關注的是目前菲律賓東方海面上，現在正在成形、仍只是一坨熱帶雲團的低壓帶！最新歐洲模式的路徑預測系集圖可明顯觀察到，大致有兩串路徑，一串是前面提到的低壓91W，跟台灣沒關係。

台灣颱風論壇提到，重點是另一串的菲東低壓帶，趨勢上將一邊增強，一邊朝台灣東南方海面接近，之後的大方向北轉機率高，但轉的角度未定，得下星期中以後才明朗，但光是大方向對著台灣附近過來，而且還會經過高海溫區域，大大有助低壓增強，這就很值得關注，是周末後的觀察重點。

文中也強調，這張圖並不是在說「颱風馬上要來了」，但台灣顯然在未來路線的射程範圍內，下星期後段有活動的要多注意啦！

對此，林定宜分析，周日之後太平洋高壓逐漸北移、東退，南海到菲律賓東方海面環境可能有利於熱帶系統發展，也可能有颱風，但歐洲、美國模式預報截然不同，發展地點、路徑和強度不確定，現在無法說是否接近台灣，言之過早，等時間近一點會比較明朗，還要再觀察。

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