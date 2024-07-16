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颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

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▲未來一周午後有雷陣雨，下周可能有熱帶性低氣壓和颱風生成。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，有局部37度以上極端高溫，午後防雷陣雨；周日太平洋高壓北抬，南方水氣北上，降雨擴大。氣象粉專指出，歐美模式預報下周二(23日)後有熱帶性低氣壓或颱風，其中歐洲模式預測路徑可能朝台灣東北部海面接近。氣象署表示，各國預測分歧，周日後有利熱帶系統發展，強度和路徑仍待觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周天氣型態類似，周六之前受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，普遍有34到36度高溫，其中大台北、中南部有局部37度以上極端高溫機會。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨方面，黃恩鴻表示，周六前東南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨以近山區跟各地山區為主，桃園以北、嘉義以南降雨機會高，局部對流旺盛，山區有大雨機會。

不過周日後天氣出現變化，黃恩鴻表示，周日之後，太平洋高壓減弱北抬，南邊低壓將影響台灣，周日到下周二南方雲系北移，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他包括中部以北、東北部、東部山區以午後雷陣雨為主，另下周天氣將受熱帶低壓發展和路徑影響，天氣還會有變化。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來颱風動態，黃恩鴻表示，周日太平洋高壓減弱北抬，周日後到下周菲律賓東方海面往西到南海附近，有低壓系統發展，強度和位置變化大，會不會影響台灣不一定，發展機會變高許多，將持續觀察。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，一星期後要留意熱帶系統動向，最新歐、美模式均預測約一星期後(7月23日)，在呂宋島東方海面將發展出熱帶性低氣壓、颱風。

▲▼歐洲模式及美國模式預測路徑不同。（圖／觀氣象看天氣臉書）

▲歐洲模式及美國模式預測路徑不同。（圖／觀氣象看天氣臉書）

「觀氣象看天氣」進一步說明，歐洲模式預測約熱帶性低氣壓強度，接下來將逐漸增強為颱風並朝台灣東北部海面接近；美國模式預測約中颱等級，接下來朝日本九州南方海面接近，由於台灣東方海域海水相當溫暖，一旦有熱帶系統移動到此海域，強度將可能快速增強。

氣象署預報員黃恩鴻則指出，目前各國預報模式變化很大且不同，未來大低壓帶環境適合熱帶系統發展，美國預報模式有3個颱風，歐洲預報模式呈現有一個機會，時間在23日後，由於各模式有相當大分歧，仍待進一步觀察。

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