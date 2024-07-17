熱帶低壓或颱風若生成「可能離台灣近」　氣象署揭影響時間

▲未來一周有午後雷陣雨，周日後降雨將再擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周高溫炎熱，周六(20日)前局部地區有37度到38度極端高溫，午後山區和西半部近山區有雷陣雨；另南海到菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，不排除增強熱帶性低氣壓或颱風，本周不影響台灣，周日高壓北抬後，熱帶系統將影響台灣天氣，路徑可能距離台灣較近。

中央氣象署科長徐仲毅表示，未來幾天在太平洋高壓勢力影響下，天氣晴朗炎熱，有局部午後雷陣雨；南海到菲律賓東方海面轉變為低壓帶，裡面有熱帶雲簇、熱帶擾動發展，漸漸轉為有利發展環境，不排除進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風，周末後高壓勢力北抬後，雲簇會漸漸影響台灣天氣，尤其東南部、恆春半島、南部局部地區周末後可能逐漸受影響，一旦有熱帶低壓或颱風生成，可能距離台灣比較近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫度分布方面，徐仲毅表示，未來幾天各地高溫普遍有33到36度，大台北、中南部近山區更熱，有局部37度到38度高溫，各地晴朗炎熱，金門、馬祖、澎湖也有34到36度高溫，東半部其他地區有34到35度，花東縱谷可能有更高溫度，比較熱的天氣型態將持續到周六，周日之後，溫度相對略降，但仍舊炎熱。

▲▼未來一周高溫和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢部分，徐仲毅說明，周六之前要留意午後雷陣雨，各地區山區、西半部接近山區的平地有午後雷陣雨，山區和嘉義以南可能有局部較大雨勢，另周日高壓北抬後，低壓帶系統上來，南方雲系就會上來，影響東南部、恆春半島或南部，不定時有降雨，午後雷陣雨也會擴大，西半部午後雷雨往平地擴大，不過影響程度要看低壓發展和接近程度而定。