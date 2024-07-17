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熱爆「體感溫度飆42度」　鄭明典：今天更熱

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天熱爆，體感溫度最高上看42度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)依舊高溫炎熱，氣象專家林得恩表示，今熱爆，尤其新北市、屏東縣及台東縣還有可能會出現局部攝氏38度或以上的極端高溫，體感溫度直飆至攝氏42度或以上。前氣象局長鄭明典也指出，台灣上空的500百帕高壓，也是少見的強，今將比昨天更熱一些。

台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」表示，今持續爆熱，體感溫度攝氏42度！今日受東南風影響，台灣各地高溫普遍為攝氏34至36度之間；除了新竹、苗栗及外島的馬祖之外，其餘各縣市均有機會出現局部攝氏37或38度的高溫。

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林得恩提醒，尤其新北市、屏東縣及台東縣還有可能會出現局部攝氏38度或以上的極端高溫，體感溫度直飆至攝氏42度或以上。近中午前後紫外線偏強，可達過量，甚至危險級，外出應注意防曬，並多補充水分。

▲▼今天高溫炎熱，部分地區體感溫度上看42度。（圖／林老師氣象站）

▲今天高溫炎熱，部分地區體感溫度上看42度。（圖／林老師氣象站）

前氣象局長鄭明典也在臉書上指出，高溫天氣型態持續！今天台灣上空的500百帕高壓，也是少見的強，比昨天更強，所以今天有可能比昨天更熱一些。

氣象署則預測，今天台灣附近天氣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，由於吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨，其他地區為晴到多雲的天氣，高溫普遍為33至36度，大台北及中南部地區有局部37度以上高溫發生機率，尤其是新北市、屏東縣及台東縣可能會出現局部38度左右的極端高溫。

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