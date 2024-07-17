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粉碎「沒用8席」謠言！民眾黨細數戰果　曝提案理性務實、藍綠願靠攏

▲▼民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會 合影 黃國昌 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨召開「人民想要的，我們做得到」民眾黨成果發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立院第11屆第1會期於16日結束，立院民眾黨團今（17日）召開記者會說明豐碩成果，並且反駁外界抹黑民眾黨是「沒用的8席」。黨團總召黃國昌表示，民眾黨一開始受到很多冷嘲熱諷，但會期結束後大家都很有感，藍綠2黨很多法律主張，最後都向民眾黨靠攏與共提。

民眾黨團今召開「拒絕菸害，享受純淨生活」記者會，黃國昌表示，民眾黨在剛開始遭受許多冷嘲熱諷，但第一會期結束，相信大家都很有感，藍綠2黨在很多法律主張，最後都向民眾黨靠攏、共提，不論是打詐四法、科技執法，還是設立三級機關保障新住民，都獲得藍綠兩黨支持，民眾黨接下來仍會本著初衷，做好該做的事。

▲▼民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會 合影 黃國昌 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

林國成指出，立院難得三黨不過半，在2大黨強大壓力下，民眾黨秉持各自專業提案，終獲兩大黨認同，「跟著民眾黨走。」自己心心念念台灣1150萬受薪階級，所以民眾黨將「加薪二法」列為優先法案，該法已經三讀通過，其中的《中小企業條例》只要幫員工加薪就可以抵稅；另外一個法條則是《證券交易法》，明定上市櫃公司有盈餘，應提撥一定比率替基層員工調整薪資，所有企業賺錢，員工加薪，一舉兩得。

林國成代替因公出國的吳春城提及，16日修法通過放寬退休限制，只要老闆跟員工講好，可以延後退休年齡，此外民眾黨立法連貫，修正《中高齡及高齡者就業促進法》明確定義，包含「職務再設計、職場友善、職業安全、職業訓練和推動部分工時模式等」。

▲▼黃珊珊 陳昭姿 民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊說，此會期她提出了《財政紀律法》、《預算法》、《公債法》等法案，對中央到地方的財政紀律做明確規範，杜絕特權小金庫與綁樁大撒幣；還有另一個相當重要的就是《財政收支劃分法》，民眾黨提出的金額，在不影響中央運作的情況下，釋出財源到地方，讓地方能夠展開建設，興建社宅、補充警消人力設備等等。

黃珊珊指出，民眾黨還提出了《洗錢防制法》修法，雖然通過了，但在她看來仍有許多待改進之處，特別是虛擬資產、第三方支付等新興通路都未納管，民眾黨希望將來另立虛擬資產業者的管理專法。

而麥玉珍因出訪越南，參加「中華民國（台灣）與亞太地區國會友好聯誼會」活動，由黃珊珊轉述，《新住民基本法》在立院躺了很久，民進黨8年沒動作，麥玉珍非常認真、長期溝通，在協商過程也委屈退讓，只為了讓新住民朋友的權益能得到保障。

黃珊珊稱，民眾黨堅持回到基本法，《新住民基本法》只是第一步，接著還要設立相關機構，編列、監督相關預算，希望台灣成為新住民的家，成為一個沒有歧視的地方。而麥玉珍也在內政委員會還通過了《海洋保育法》，揭露海洋資訊並完善吹哨者保護，通過兩個重要法案，新的會期也會繼續追蹤，保障新住民人權。

▲▼黃珊珊 陳昭姿 民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

陳昭姿則說，本會期有2大受關注的重大法案，首先是健保點值的問題，國民黨提出點值提高雖是很多人的期待，但無法解決困境，而民進黨完全不作為，也讓人不可思議；這次修法，要求醫療院所將來要把一定盈餘回饋給專業醫療人員的薪資待遇和工作環境，並呼籲民眾小病症在家自行照護、減輕醫療負擔，最後則是解決數百億元的藥價差問題。

陳昭姿提到，除了健保以外，還有目前新興的再生醫療，對過去束手無策的疾病可能是一線生機，但對她這樣專業的臨床藥學服務者而言，再生醫療可能只是一場空，病患走投無路之下可能非理性求助再生醫療，反倒加劇本身財務負擔。

陳昭姿強調醫學倫理的重要性，她從頭到尾參與再生醫療的條文討論，在第一條加入醫療倫理的顧慮，並參考先進國家作法，有試驗才准在台灣進入臨床試驗，在技術與試劑的品質嚴格要求，以及在不涉及病患身分的情況下公開療效；一開始討論時，衛福部面有難色，很高興在經過長時間溝通後，行政院也改了整個院版，她可以很負責任報告，交出了再生醫療雙法的成績單。

▲▼張啟楷 林憶君 民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林憶君稱，自己是藥師立委，不過她的責任是在外交國防委員會，包括《民防法》第2條條文修正，過去一直未受重視的民防系統，在台海關係日趨緊張後備受重視，民防系統在平常災害的緊急醫療處置和運送傷患很有功用，若有大規模地震受傷或像過去曾發生過的八仙塵爆，民防系統是否能在第一時間組織起來，協助緊急處理和傷患運送，會是救命關鍵。

林憶君補充道，外交方面針對國際發展與友邦情誼，提出了《國際合作發展法》第7條條文修正，針對國際和友邦間的開發援助和人道援助等國際開發計畫，與時俱進制定務實方針。她指出，外交部2009年公布援外政策白皮書，直到2023年才又更新版本，蔡總統任內斷了10個邦交國，因此要求外交部定期公布「援外政策白皮書」，讓全民能夠監督、避免黑箱撒幣，也避免汙名化援外政策。

▲▼張啟楷 林憶君 民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

張啓楷表示，立法院這會期民眾黨大豐收，通過許多福國利民法案，包括13年未調整的公糧收購價，也在昨天三讀通過收購價1公斤提高5元，民眾黨完成了主席柯文哲對廣大基層善良農民的承諾。

張啓楷提到，另外關於大家最在意的《電業法》，百姓對電價、核電和光電弊案有許多疑問，但政府不回應不溝通，所以民眾黨5月3日提出自己版本，最後立法院審議通過，打破由行政體系一手主導的黑箱電價審議方式，「民眾黨不是過去一直被抹黑的小黨，而是中道中堅、理性務實的力量，造福人民、回應需求」。

黃國昌說，國會改革通過，現在人民最關心聽證調查制度，民眾黨團會把所有的真相攤在全體國人的面前，特別是國發基金淪為紓困基金的弊案；至於民生議題方面，人民最痛恨詐騙，民眾黨做了3件重要的事情，分別為詐騙一億元以上的金額，提高刑度至5年以上、12年以下的有期徒刑，其次詐騙組織首腦，直接7年以上有期徒刑，最後洗錢金額超過1億元以上，由7年以下有期徒刑，提升為3年以上、10年以下有期徒刑。

▲▼民眾黨召開 人民想要的 我們做得到 民眾黨成果發表 記者會 合影 黃國昌 林國成。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌針對《刑事訴訟法》中科技偵查部分說明，過去這段時間，民進黨透過各式各樣方式逼迫民眾黨讓步，但民眾黨守住了。昨天三讀後，黃國昌收到來自刑事訴訟法學界、檢察官的感謝簡訊，這個法等太久，希望檢察官未來在幫台灣打擊犯罪時，不必再停留在石器時代。

黃國昌預告接下來的任務是《吹哨者保護法》要趕快排審，《不法關說罪》已通過詢答，還有《棄保潛逃罪》民眾黨立場是預計在臨時會處理，希望兩大黨能夠支持；且《影響力交易罪》、《不法餽贈罪》均未排審，而民眾黨已經寫完法案正式提案，唯一要求就是盡快排審，請賴清德總統兌現肅貪的承諾。

陳昭姿也藉記者會喊話，自己的從政心願就是能夠完成《人工生殖法》，如此多先進國家、如此多國際大企業百分百贊同跟補助，但台灣的行政單位還卡在少部分激進人士的自私想法；她不會放棄，會背負許多不孕病友的期待，尊重每個人每個家庭的重大人生決定。

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