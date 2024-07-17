被柯建銘嗆「用盡方法衝撞大法官」　民眾黨批綠用聲請釋憲躲守法

▲民眾黨發言人吳怡萱。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院院會16日通過「邀請總統進行國情報告」提案，但總統府回應釋憲前不宜採取行動；立院民進黨團總召柯建銘17日也表示，要總統賴清德進行國情報告，是在野黨「用盡方法衝撞大法官」。對此，民眾黨發言人吳怡萱反嗆，民進黨才是用盡方法在衝撞中華民國《憲法》，將中華民國法治變成「民進黨說了算」。

針對柯建銘17日接受廣播時稱，要賴清德進行國情報告是在野黨「用盡方法衝撞大法官」，吳怡萱表示要回送柯建銘一句話，那就是「民進黨才是用盡方法在衝撞中華民國《憲法》，將中華民國法治變成民進黨說了算」。

吳怡萱提及，本次《立法院職權行使法》、《刑法》修正案，在總統府公告後已經生效，法律一旦生效全體國人就必須遵守，當然也包含總統。

吳怡萱指出，然而卻看到賴清德一再透過發言人恐嚇在野黨不宜行動，柯建銘更預設立場，在大法官還沒做出裁判結果前，就已經認定本次修法是違憲，總統府、民進黨就是在誤導社會大眾，釋憲案裁判結果出來前，不用遵守法律。

吳怡萱批評，民進黨是「用聲請釋憲來躲避守法」，按照總統府和民進黨此番邏輯，未來但凡立法院通過法案不合民進黨的意，就可以用聲請釋憲來逃避，視中華民國法治於無物，民進黨才是毀憲亂政的罪人。

吳怡萱說，柯建銘將立法院這會期的紛擾歸咎給在野黨，根本就是毫無自知之明，本會期中許多法案修法被民進黨抹黑抹紅、醜化民眾黨，當民進黨用盡全力護航賴清德不要赴立院報告，賴的誠信早已蕩然無存。