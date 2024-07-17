爆發超可怕！「吵架最狠」3星座曝光　地雷一踩秒後悔

▲有些星座平時看似為人脾氣好且易相處，只要一踩到他們的紅線，後果不堪設想。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT



千萬別跟這3個星座吵架。清水孟國際塔羅小孟老師透露，有些星座平時看似樂觀、開朗和友善，為人脾氣好且易相處，然而只要一不小心踩到他們的紅線，脾氣可能瞬間變得極為強烈和難以掌控，反差相當大，因此他特別分享吵架最狠的3個星座，提醒周遭的親朋好友避開地雷。

TOP 3 射手座

射手座平時以樂觀、開朗和友善聞名，展現出脾氣好且易相處的一面。然而，一旦射手座感到受限、受到挑戰或遇到不公平對待，他們的脾氣可能瞬間變得極為強烈和難以掌控。

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▲一旦射手座感到受限或遇到不公平對待，他們的脾氣可能瞬間變得難以掌控。（圖／取自免費圖庫xframe）

TOP 2 牡羊座

牡羊座有堅定的心、充沛的活力，還有滿滿的自信，平時脾氣好也容易相處。然而，當牡羊座感受到受到挑戰、受限或感到不公平對待時，他們的脾氣可能迅速爆發，變得強烈和難以馴服。牡羊座的脾氣好壞，往往在面對挑戰和不公時表露無遺，這種性格使得他們在各種情境下，都能表現出截然不同的一面。

TOP 1 獅子座

當獅子座感到自尊受損、挑戰到來或是遇到不公平對待時，他們的脾氣可能瞬間爆發，變得極為強烈和霸道。獅子座是火象星座，注重自尊和尊嚴，當感受到被低估或不被尊重時，他們可能會迅速發動激烈的反擊，以捍衛自己的地位。這種雙重性格使獅子座的脾氣有如火山，長期累積的忍耐和寬容在某一刻可能會迎來爆發。儘管平時表現得溫和可親，但當獅子座感到情緒受困或遇到不公時，他們可能會展現出吵架中的強硬和狠辣，以確保自己的立場得到尊重。

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