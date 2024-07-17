馬拉松議程結束！　韓國瑜向三黨團致意：我們雖然打架仍有不錯成績單

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

7月16日是第十一屆會期最後一次院會，明天起開始休會，三黨團努力清倉法案、挑燈夜戰到近晚間12點才宣布散會，行政院長卓榮泰也特別到場跟各黨團握手致意，立法院長韓國瑜致詞時表示，三黨不過半且幾乎有一半是新進立委，難免會有碰撞、磨合，也打架、吵架、拉扯，不管如何仍有非常不錯成績單，這是大家的努力。

韓國瑜散會前致詞時表示，這個會期大家都收穫很大、學習很多、感慨也很多，我們是三黨不過半，幾乎有一半是新進立委，難免會有碰撞、磨合，我們也打架、吵架、拉扯，但也有溫暖、團結、合作。

韓國瑜指出，30多年前自己在台下、第一次當立委質詢官員，每天磨刀霍霍、充滿理想，想要強力監督行政部門，30年後坐在院長席位，看著委員跟官員的質詢，真心感覺民主實在太可貴，這個會期的磨合、努力跟衝突，不管如何得到相當不錯的成果。

韓國瑜細數，這屆通過55個議案、包含：40個法律案、3個條約案、2個覆議案、10個其他議案，其中包含四大塊，保障人民權益、提高再生醫療、打擊詐騙危害、防制詐欺犯罪危害、強化保護海洋生態以及維護軍人跟勞工，是非常不錯成績單，跟大家一起分享，這是大家的努力。

韓國瑜表示，會期即將結束時，代表立法院向所有黨團、委員、全體工作夥伴、媒體朋友還有駐衛警同仁及海內外關心立院所有好朋友們，致上最高謝意，祝福所有立委休會期間平安健康，祝福大家，現在宣布散會。