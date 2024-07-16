快訊／藍白聯手通過提案　邀請賴清德赴立院國情報告

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（16日）持續清倉法案，稍早也審議國民黨團、民眾黨團提案，邀請總統賴清德至立院國情報告，白黨團版本也加上要求總統依法回應立委所提問題，最終兩案皆在野黨人數優勢下，以59票贊成、50票反對通過，其發言時間、人數、順序、政黨比例等四項由黨團協商決定。

國民黨團提案建請院會決議，本院於新任行政院長施政方針報告前，邀請賴清德至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。民眾黨團也有相關提案，並要求總統依法回應立委所提問題。兩案因協商已過一個月，無法達成共識。由院會處理。

國民黨團修正動議指出，有鑑於美國、法國總統至國會進行國情咨文制度為民主國家之典範，我國憲法增修條文、立法院職權行使法訂有國情報告相關規定，自我國修憲以來未曾落實。總統依照憲法為國家元首、三軍統帥，任命行政院長等重大人事權組成內閣團隊，實質主導國防外交事務及國家大政方針，基於責任政治原理，總統至立法院進行國情報告，使立法院及全國人民知悉總統治國理念及施政方向，對捍衛民主憲政、公眾溝通具正面意義。

修正動議指出，面對國內能源政策困境、淨零排放挑戰、產業轉型、兩岸關係發展、電價、物價齊漲波及民生經濟、財政收支劃分之調整、健保財務穩定保障民生就醫等，均攸關民生及國家安全事項，與總統職權相關。如今新民意產生、政治生態變化，因應新民意託付，立法院急需落實相關法制，建立優良之憲政慣例，建請院會作成決議，本院依立院職權行使法規定，邀請賴清德至立法院就國家大政及施政方針進行國情報告，是否有當進行公決。

在民進黨團提出異議後，在場立委針對該案進行表決，最終在野黨在人數優勢下，以59票贊成、50票反對通過國民黨團修正動議，為確保總統對全民負責之憲政機制，依照立院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院，就職權相關之國家大政方針進行國情報告。

藍委謝龍介登記發言時表示，很多鄉親都說賴清德腳踏實地、為何都說謊？自己想幫忙辯解幾句都沒辦法，賴清德當選前辯論時說願意國情報告，結果選前山盟海誓、選後昨夜歹勢，修法通過就反悔，這樣下去要如何團結2350萬人？「清德兄冷靜一下，好好為台灣人做一些工作！」

綠委鍾佳濱則指出，賴清德選前承諾，根據原有立院職權行使法，接受立法院邀請進行國情報告，但這次擴權案已經在憲法法庭審理中，相關新法嚴重牴觸原有憲法規定，將總統應依其意願予以補充說明改成「應」，民眾黨團提案要求依法回應立委提問，是依什麼法？擴權後的立院職權行使法嗎？憲法有說要回應立委提問嗎？這是不理解憲法增修條文的修訂過程，立院只能聽取國情報告，在憲法法庭尚未做出暫時處分前，這樣的提議應該回歸舊法行使。