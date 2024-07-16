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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／綠委一度惹怒柯文哲！電業法通過民眾黨版本　撕「沒用8席」抹黑

▲民眾黨主席柯文哲出席五周年黨慶宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新國會上路將近半年，「三黨不過半」局面導致立院爭執不斷，國會改革更是讓民進黨與藍白2黨激烈對抗；立法院院會16日趕「法案大清倉」，《電業法》第49條修正草案獲3黨共識，通過民眾黨團所提的修正動議，也讓民眾黨撕掉長期以來被抹黑「沒用的8席」標籤。其實《電業法》修法相當波折，民眾黨提出版本後，民進黨一度想要共提並增加文字，但因綠委發言惹怒民眾黨主席柯文哲，最終破局，維持原本文字內容。

朝野過去為《電業法》修法意見分歧，根據國民黨團最初提案版本「中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。前項審議會之決議，應於一個月內送交立法院審議後實施」。

▲▼《電業法》修法通過民眾黨版本，民進黨一度希望和民眾黨共提，但因綠委發言惹怒柯文哲，最終合作破局。（圖／記者袁茵翻攝）

▲民眾黨團5月初提《電業法》修法版本，不同意國民黨團版本中的送立院審議。（圖／記者袁茵翻攝）

但國民黨團版本想將電價審議權轉交立法院引發爭議，因此民眾黨團提出修正動議，內容為「前項審議會之學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一；審議方式及其他應注意事項，應基於公平、公正、公開透明的原則，由中央主管機關定之」。

《電業法》修法原「綠白合」濃厚　卻因綠委一句話生變

立法院長韓國瑜則在7月9日召集黨團協商，關於《電業法》部分，民進黨不同意國民黨版本，提了一個與民眾黨版本類似的修正動議，但除了上述文字外，還加了一段「審議會審議電價時，除參酌第二項依計算公式擬定之電價及各種收費費率，亦應考量對民生、物價及產業競爭力及能源使用效率之影響，以維護社會公益」。

該場黨團協商「綠白合作」氣氛濃厚，經濟部更發表新聞稿「經濟部支持民進黨民眾黨版電價審議機制修正」，但最終三黨還是沒有共識；據了解，民眾黨團原訂要答應與民進黨團合作共提，妥協加上民進黨版該段文字，結果因為民進黨立委洪申翰在協商時一段話而變調。

▲▼《電業法》修法通過民眾黨版本，民進黨一度希望和民眾黨共提，但因綠委發言惹怒柯文哲，最終合作破局。（圖／記者袁茵翻攝）

▲民進黨一度想跟民眾黨共提《電業法》版本，並加上「審議會審議電價時，除參酌第二項依計算公式擬定之電價及各種收費費率，亦應考量對民生、物價及產業競爭力及能源使用效率之影響，以維護社會公益」文字，但最終因為綠委發言而破局。（圖／記者袁茵翻攝）

當時洪申翰在協商稱「民眾黨想包牌」、「民進黨檢視過去電價審議的過程，同意民間專家和代表超過二分之一，我們還把『得』改成『應』，這是回歸專業的討論，且是民眾黨沒有的，如果民眾黨也同意，那是民眾黨起義來歸、從善如流」。

據了解，此番言論引發民眾黨主席柯文哲的不滿，與民眾黨8名立委召開的黨團會議中，大酸民進黨加上的文字「毫無意義」，最終表態「刪掉吧！不要共提了！」因此最後16日院會表決的民眾黨團修正動議，仍維持原本版本，並未加上民進黨該段文字，並且獲得3黨共識三讀通過；而民進黨該段文字則列在附帶決議通過。

民眾黨撕「沒用8席」抹黑標籤　拚成為主導民生議題「大白」

從立法院正副院長選舉至今，只要民眾黨不支持民進黨的提案，選擇不進議場投票或投自家版本，就會被民進黨側翼抹黑「沒用的8席」，長期困擾民眾黨許久；而此次《電業法》修法通過民眾黨團的版本，用行動撕掉側翼抹黑言論。

民眾黨立委張啓楷接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，這次是2大黨向民眾黨5月初的版本靠攏、認同，改採民眾黨版本，印證民眾黨的主體性、主動性，不是民進黨長久以來抹黑的「沒用的8席」，也是3黨合作的典範與第一步。

▲▼ 民眾黨團院會前記者會-張啟楷。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨立委張啓楷。（圖／記者黃克翔攝）

張啓楷說，從2月開始，民眾黨就要求行政院如果要調漲電價，要先回應民意，要溝通、要解釋，「沒改革、沒回應，就沒漲價」，但行政院一意孤行完全不回應民意，也不理立法院決議，所以早在5月初，民眾黨就提出此修正案，要求電價審議委員會的學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一，審議方式應公平、公正、公開透明。

張啓楷強調，民眾黨此提案打破行政院獨大、獨裁的黑箱電價審議，民進黨本來一路抹黑、抵死不從，但最後認同、採用民眾黨版本，還要求共同提案，而本來投案要求送立法院審查的國民黨也同意改採民眾黨版本。

除此之外，今天三讀的公糧收購價格每公斤提高5元，也是民眾黨版本。張啓楷說，國民黨版本來希望提高8元，但最後同意採民眾黨版本，一路反對調高的民進黨，最後也未阻擋，民眾黨成功主導議題、回應民意，「在經濟民生上的表現，已經是紮紮實實的大白」，也希望以後三黨可以多合作、為人民謀福利。

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