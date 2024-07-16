新北就業博覽會7／18登場　50家廠商提供1900職缺

▲新北就業博覽會7月18日登場。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局將於7月18日上午10時至下午2時，在新北市府6樓大禮堂舉辦「新北市就業博覽會」，現場邀請家登精密、鎰福電子、昇恒昌、鼎泰豐、一蘭拉麵、首都客運、大豐有線電視、崇利建設等50家優質廠商共襄盛舉，提供超過1900個工作機會，歡迎有求職、轉職及兼職需求的民眾踴躍參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，近日受新興科技趨勢影響，產業鏈訂單陸續回穩，適逢暑期觀光旅遊潮的加成，一併帶動整體景氣上升，各大企業紛紛提升招募力道。本次就業博覽會中，最大宗求才產業為旅宿餐飲業，職缺占比5成1；其次為科技製造業，職缺占1成7，包含金田餐飲、藏壽司、鼎泰豐、昇恒昌及欣興電子等企業皆提供破百職缺急搶人才。

薪資方面，昇恒昌提供上看76K月薪誠徵藥師派駐桃園機場，崇利建設開出起薪60K招募有工地相關經驗的現場副主任，鎰福電子徵求電源研發工程師月薪55K起。若有彈性工作時間或暑期工讀需求的市民朋友也不必擔心，現場提供超過350個兼職職缺，包含一蘭拉麵、鼎泰豐招募內外場兼職人員時薪220元起，藏壽司內外場計時人員最高時薪上看270元，歡迎把握良機前來應徵。

活動現場提供手語翻譯服務，協助聽語障礙者溝通及面試。另規劃「履歷健診」專區，由專業職涯老師協助求職者盤點自身優勢並開發履歷亮點，同時也邀請到「銀髮人才服務據點」、「婦女及中高齡者職場續航中心」等單位設攤宣導，提供全方位就業服務諮詢。

除此之外，就服處與中央合作推動「婦女再就業計畫」，於活動現場提供專案諮詢及開立推介卡服務，若符合專案資格及規定者，可獲得最高3萬元獎勵金，歡迎有需求的婦女朋友們前往洽詢。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。