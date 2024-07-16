好久沒看到小孩...三重警休假前2小時遇死劫！里長讚顧家好男人

▲ 新北警遭毒駕逆向撞死，家屬悲傷摺蓮花，許多人前往致意。（圖／民眾提供）



記者戴上容／新北報導



新北市三重警分局厚德派出所員警28歲黃瑋震13日凌晨駕車巡邏時，遭毒駕黃男高速逆向撞死，震驚社會。黃瑋震的告別式暫定於下周四（25日）於板橋殯儀館舉行，黃員遺孀今（16日）於靈堂摺蓮花，不願多作表示。據悉，目前家屬仍未取得死亡證明，待檢察官斷層掃描確認死因後，才能以殺人罪起訴肇事者。



今天上午家屬在黃員靈堂內摺紙蓮花悼念黃瑋震。警界同仁、里長及好友紛紛前來捻香致意慰問家屬，黃員遺孀態度低調僅表示希望能平靜治喪。



黃瑋震所屬的厚德派出所長廖廷浩表示，案發前一晚，黃瑋震值晚班，12日晚間8點至10點在值班台，10點至12點備勤，兩人在這之間還碰過面。未料，凌晨0點至2點間，黃員竟遭遇不測，廖廷浩說，腦中至今仍停留在醫院搶救的畫面，痛心不已。

▲新北市三重員警黃瑋震遭吸食新興毒品「喪屍煙彈」的黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）



廖廷浩進一步透露，黃瑋震事發當天已連上4到5天晚班，掛念著「好久沒看到小孩了」，原本13日凌晨4點下班後即可迎來2天休假，與家人團聚，卻不料死劫突降，天人永隔。



三重信安里長江政洋亦提到，黃瑋震是他們的管區警察，每天都見面兩次以上，平時常來泡茶聊天。他形容黃員是顧家的好男人，放假就會帶老婆小孩出遊，對於里內治安問題，他也是一馬當先。此前有民宅毒窟和縱火的毒蟲，黃瑋震協助剷除，讓居民十分感念。

▲三重警執勤遭毒駕男撞死，警政署長張榮興到靈堂捻香慰問家屬。（圖／記者陸運陞攝）

黃瑋震的告別式暫定於本月25日上午在板橋殯儀館舉行。然而，由於家屬不願解剖，檢察官決定以醫學儀器斷層掃描確定死因，但掃描日期尚未確定，分局仍在等候通知。



資深員警透露，檢察官此舉是為找出致命的受創處，進而連結車輛撞擊點的致死率，確定毒駕嫌犯的特定行為結果，以刑法第271條殺人罪起訴，避免律師辯護時以刑法第276條過失致死減免刑責。