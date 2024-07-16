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璞園海洋籃球盃！萬里中華商海熱力開打　陳信安驚喜現身嗨翻

▲璞園海洋籃球盃 萬里中華商海熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供）

▲璞園海洋盃籃球邀請賽開打，春保鎢鋼集團總裁廖萬隆（中）開球。（圖／中華商業海事職業學校提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第二屆璞園海洋盃籃球邀請賽今（16日）開打，總計14天賽事，共有10支來自全國各地國中籃球隊共襄盛舉，璞園建築籃球隊球團發言人陳信安、立法委員游顥國會辦公室特助廖怡琇、吳禹辰、新北市議員陳偉杰、教育部體育署黃筱芬科長、基隆市體健科蔡沛如代表及萬里區黃雱勉長區長均到場開球祝賀，現場小球員看到籃球偶像「台灣飛人」陳信安，都搶著要簽名合照，場面熱鬧溫馨。

主辦單位中華商業海事職業學校董事長，同時也是春保鎢鋼集團總裁廖萬隆表示，擁有無敵海景球場的中華商海，此次辦理籃球邀請賽，就是希望能提供好的平台給這些對體育運動有熱情的國中學生，並藉由球賽交流同時培養抗壓性及團隊精神，並感謝學校董事璞園建築李忠恕董事長的贊助。

▲璞園海洋籃球盃 萬里中華商海熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供）

▲中華商業海事職業學校董事長，同時也是春保鎢鋼集團總裁廖萬隆致詞。

新北市議員陳偉杰表示，籃球是學生最喜愛的運動之一，新北市淡水、三芝也有許多特色球場，熱情邀約大家有空到這些特色場館切磋球技，並期盼持續來推廣基層籃球賽事，提供更多孩子比賽的舞台，讓籃球成為全民的運動。

台灣飛人陳信安表示，璞園籃球隊除職業球隊發展外，李忠恕董事長也一直致力於推廣基層籃球發展，為台灣籃壇培養更多幼苗不遺餘力，加上李董事長現為中華商海董事之一，對此次賽事舉辦當然義不容辭提供贊助。

▲璞園海洋籃球盃 萬里中華商海熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供）

身為地主中華商海校長彭朋薰引用網球巨星費德勒名言：「我其實非常努力，才能看起來好像很容易。」並引述輝達創辦人黃仁勳的小故事來勉勵所有球員，「以前黃仁勳董事長也在美式餐廳打工，他的餐廳老闆完全不懂AI卻願意幫他創業募款，因為他覺得他是有史以來最棒的洗碗工！」態度決定一切，打球一陣子做人一輩子！

中華商海今年聘請基層籃球教育經驗豐富的甘志安教練任教籃球隊，他表示目前會先以挑戰乙組前段班為目標，明年計畫挑戰甲組，邀請對籃球有興趣的國中同學未來可以至中華商海就讀，一起在HBL賽場上努力為校爭光。

中華商海廖萬隆董事長最後表示，本學期計畫將學生活動中心改造為室內運動場館，不僅供本校師生使用，社區民眾也都可以前來學校運動，使學校成為友善校園。因本校住宿生居多，室內球場的建立，除了使學生在課外活動上不受天候影響，未來辦理相關大型活動，能有更好的環境呈現給大家。

▲璞園海洋籃球盃 萬里中華商海熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供）

▲璞園海洋籃球盃 萬里中華商海熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供）

▲璞園海洋籃球盃 萬里中華商海熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供）

▲璞園海洋籃球盃 萬里中華商海熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供）

▲璞園海洋籃球盃 萬里中華商海熱力開打。（圖／中華商業海事職業學校提供）

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