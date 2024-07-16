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2024貢寮海洋音樂祭7／19登場　台鐵加開區間快車

▲2024貢寮海洋音樂祭。（圖／新北市交通局提供）

▲「2024貢寮海洋音樂祭」7月19日至7月21日停車場圖。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024貢寮國際海洋音樂祭」將於19日起一連3天在貢寮福隆海水域場盛大舉行，活動會場周邊台2線、台2丙線等將實施彈性交通管制，交通局呼籲參加民眾搭乘台鐵或其他大眾運輸工具前往，以避開車潮。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，臺鐵公司於活動期間也會在臺北及福隆間增設或加開區間快車班次「台鐵」官網查詢；公路客運部分，民眾可至基隆火車站及瑞芳火車站搭乘基隆客運前往福隆。另外，回程欲轉搭捷運的民眾也請注意捷運末班車時間，提早做好行程規劃。

▲2024貢寮海洋音樂祭。（圖／新北市交通局提供）

▲「2024貢寮海洋音樂祭」7月19日至7月21日台2線接駁專車站點圖。

交通局表示，貢寮海洋音樂祭，會場周邊台2線、台2丙線於活動期間每天8時至22時，雙向路邊禁止臨時停車，另外福隆街及龍門街兩側全日禁止車輛停放，並規劃澳底壘球場、龍門運動公園單側與東興街106巷單側等3處汽車停車地點及福隆國小前方人行道供機車停放，請開車或騎車的遊客依導引牌面指示將車輛停妥。

主辦單位提供免費接駁公車，於活動期間13時30分至22時30分（7月20日至23時）在澳底壘球場、龍門運動公園以及台塑加油站等站點往返會場間接駁服務（往會場方向末班車為21時），交通局再次提醒大家多加利用台鐵等大眾運輸工具前往，一起盡情搖滾！

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